Nvidia-Aktie im Sturzflug: Cramer warnt vor Turbulenzen und Chancen!

In der aktuellen Diskussion um Nvidia warnt CNBC-Moderator Jim Cramer Anleger vor bevorstehenden Turbulenzen. In seiner Sendung äußerte er sich besorgt über die jüngsten Rückgänge im Technologiesektor, insbesondere bei Nvidia, dessen Aktie am Mittwoch um 5,74 Prozent auf 113,76 US-Dollar fiel. Analysten führen diesen Rückgang auf mehrere Faktoren zurück, darunter geopolitische Spannungen, regulatorischen Druck und eine nachlassende Begeisterung für KI-Investments. Der Rückgang wurde als der zweitgrößte des Monats beschrieben, wobei die Financial Times berichtete, dass China große Tech-Unternehmen davon abhalte, Nvidias H20-Chip zu kaufen, der als Reaktion auf US-Sanktionen entwickelt wurde.

Die Bank of America sieht in der aktuellen Schwäche der Nvidia-Aktie eine Kaufgelegenheit und hebt das Kursziel auf 200 US-Dollar, was ein Aufstiegspotenzial von fast 76 Prozent bedeutet. Analyst Vivek Arya glaubt, dass die Aktie schnell wieder ansteigen wird, sobald mehr Klarheit über die KI-Exportregelungen geschaffen wird, die am 15. Mai in Kraft treten sollen. Diese Regelungen könnten die globalen KI-Entwicklungen beeinflussen, indem sie den Export von Chips einschränken.

Zusätzlich plant Nvidia, die Kosten für den Betrieb von KI-Software zu senken und hat eine neue Generation von KI-Chips angekündigt, die in den kommenden Jahren auf den Markt kommen sollen. CEO Jen-Sen Huang stellte auch Pläne für humanoide Roboter vor, die eine neue Wachstumsära einleiten könnten. Trotz der bedeutenden Ankündigungen reagierte der Aktienkurs verhalten, was auf die Unsicherheiten im Markt hinweist.

Insgesamt bleibt Nvidia eine zentrale Kraft in der KI-Revolution, auch wenn kurzfristige Herausforderungen bestehen. Anleger sollten sich auf mögliche Turbulenzen einstellen, während das Unternehmen weiterhin an innovativen Lösungen arbeitet, die seine Marktposition stärken könnten.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,58 % und einem Kurs von 109,7EUR auf Nasdaq (29. März 2025, 01:00 Uhr) gehandelt.