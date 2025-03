Steigende Kerninflation in den USA: Chancen und Risiken im Blick!

Im Gegensatz dazu stiegen die Gesamtpreise für Waren und Dienstleistungen im Monatsvergleich um 0,3 Prozent und im Jahresvergleich um 2,5 Prozent, was den Erwartungen entsprach. Die Verbraucherausgaben wuchsen im Februar um 0,4 Prozent, blieben jedoch hinter der prognostizierten Zunahme von 0,5 Prozent zurück. Positiv zu vermerken ist, dass das verfügbare Einkommen um 0,8 Prozent anstieg, was über den Schätzungen von 0,4 Prozent liegt.

Die aktuellen Inflationsdaten aus den USA zeigen einen Anstieg der Kerninflation, was sowohl besorgniserregende als auch positive Aspekte mit sich bringt. Laut dem US Bureau of Labor Statistics stieg der Kernindex der persönlichen Konsumausgaben (Core PCE Price Index) im Februar um 0,4 Prozent, was die jährliche Inflationsrate auf 2,8 Prozent anhebt. Ökonomen hatten lediglich mit einem Anstieg von 0,3 Prozent gerechnet. Diese Kerninflation, die volatile Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, gilt als verlässlicher Indikator für langfristige Inflationstrends.

Die US-Notenbank (Fed) betrachtet die PCE-Inflationsrate als umfassenderes Maß für die Preisentwicklung. Im Vergleich zum Verbraucherpreisindex (CPI) berücksichtigt der PCE-Index Veränderungen im Konsumverhalten und gewichtet den Wohnungssektor weniger stark. Die Fed strebt eine Inflationsrate von 2,0 Prozent an, was die aktuellen Werte in den Fokus rückt.

Parallel dazu zeigen die Finanzmärkte eine negative Tendenz, mit Dow-Futures, die um 0,24 Prozent fallen, und S&P 500-Futures, die um 0,50 Prozent nachgeben. Diese Entwicklungen könnten durch die Unsicherheiten in der US-Zollpolitik beeinflusst werden. Präsident Trump kündigte kürzlich Zölle von 25 Prozent auf alle Autoimporte an, was den globalen Handelsstreit verschärft und Bedenken hinsichtlich einer möglichen konjunkturellen Abkühlung in den USA aufwirft. Analysten warnen vor einer Abschwächung diverser Frühindikatoren, während der Arbeitsmarkt bisher stabil bleibt.

In der Eurozone zeigt sich die Inflation ebenfalls uneinheitlich. In Frankreich und Spanien fielen die Inflationsraten im März niedriger aus als erwartet, was der Europäischen Zentralbank (EZB) mehr Spielraum für mögliche Leitzinssenkungen geben könnte. Die EZB strebt auch hier eine mittelfristige Inflationsrate von 2,0 Prozent an.

Insgesamt verdeutlichen die aktuellen Daten die komplexe Lage der US-Wirtschaft, in der steigende Inflation auf der einen Seite und positive Einkommensentwicklungen auf der anderen Seite stehen.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 1,082USD auf Forex (29. März 2025, 11:32 Uhr) gehandelt.