SFC Energy AG: Umsatzsprung und starke Kursgewinne – Die Zukunft im Blick!

Die SFC Energy AG, ein Hersteller von Brennstoffzellen, hat in den letzten Monaten aufgrund von Rüstungsfantasien der Anleger stark an Wert gewonnen. Seit Jahresbeginn ist der Aktienkurs um etwa 30 Prozent gestiegen. Am Donnerstag präsentierte das Unternehmen seine Geschäftszahlen, die ein Umsatzwachstum von 22,5 Prozent auf 144,8 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr (118,1 Millionen Euro) zeigten. Das Bruttoergebnis stieg um 26,8 Prozent auf 59,3 Millionen Euro, was einer verbesserten Bruttomarge von 41 Prozent entspricht (Vorjahr: 39,6 Prozent).

Für 2025 erwartet SFC Energy weiteres Wachstum und prognostiziert ein EBIT zwischen 17,5 und 20,6 Millionen Euro. CEO Peter Podesser betonte, dass die zentralen Wachstumstreiber die Bereiche Verteidigung und öffentliche Sicherheit waren, die um etwa 60 Prozent zulegten. Auch industrielle Anwendungen für Brennstoffzellen verzeichneten einen Anstieg von etwa 36 Prozent, während der Bereich Power Management um 12,9 Prozent wuchs.

Die Privatbank Berenberg hat SFC Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro bewertet, was das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens unterstreicht. Die Anleger zeigen großes Interesse an der Positionierung von SFC Energy im Verteidigungssektor, was die Erwartungen an das Unternehmen weiter anheizt. In Anbetracht der aktuellen Marktentwicklungen und der positiven Geschäftszahlen könnte SFC Energy tatsächlich zu einem bedeutenden Akteur im Bereich Verteidigung werden.

Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,14 % und einem Kurs von 22,15EUR auf Tradegate (28. März 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.