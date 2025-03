Goldpreis erreicht Rekordhoch: Handelskonflikte treiben Anleger in Sicherheit!

Am Freitag erreichte der Goldpreis ein neues Allzeithoch von über 3.080 US-Dollar pro Unze, was auf die zunehmende Besorgnis über eine Eskalation im globalen Handelskonflikt zurückzuführen ist. US-Präsident Donald Trump hatte neue Strafzölle angekündigt, was Investoren dazu veranlasste, verstärkt in das Edelmetall zu flüchten, das als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten gilt. Analysten betonen, dass Gold von verschiedenen Faktoren profitiert, darunter die US-Handelspolitik, geopolitische Risiken, eine lockere Geldpolitik und die anhaltenden Käufe von Notenbanken.

Die Märkte sind sich der möglichen Vergeltungsmaßnahmen anderer Länder, wie Kanadas, noch nicht bewusst, was die Unsicherheit weiter erhöht. Trump plant, am 2. April neue Zölle zu verhängen, was laut Experten die Inflation anheizen und das Wirtschaftswachstum bremsen könnte. Analysten des Researchhauses BMI bleiben optimistisch bezüglich der Goldpreise, da das Edelmetall von der politischen Unsicherheit in den USA und den globalen Handelsspannungen profitiert.