Deutsche Bank: Führungswechsel und Aktienrückkauf – Was Anleger wissen müssen!

Zusätzlich zu den personellen Veränderungen hat die Deutsche Bank ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von bis zu 750 Millionen Euro angekündigt. Dieses Programm soll vom 1. April bis spätestens 19. September 2025 laufen und sieht den Rückkauf von bis zu 90 Millionen eigenen Aktien vor. Ziel ist es, das Grundkapital der Bank zu reduzieren. Trotz dieser positiven Maßnahme reagierte der Aktienmarkt negativ auf die Nachrichten. Am Freitagmorgen fiel der Aktienkurs um fast 2 Prozent auf 22,30 Euro.

Die Deutsche Bank hat bedeutende Veränderungen in ihrer Führung und Strategie angekündigt. James von Moltke, der seit acht Jahren als Finanzvorstand tätig ist, wird das Unternehmen im Juni 2026 verlassen. Sein Nachfolger wird Raja Akram, der derzeit stellvertretender CFO bei Morgan Stanley ist. Akram bringt umfangreiche Erfahrung aus dem Investmentbanking mit, insbesondere von seiner Zeit bei der Citigroup. CEO Christian Sewing, der die Bank seit 2018 leitet und umfassende Umstrukturierungen durchgeführt hat, bleibt bis April 2029 im Amt. Der Aufsichtsrat hat Sewings Vertrag vorzeitig verlängert, um Stabilität an der Spitze der Bank zu gewährleisten.

Analysten zeigen sich jedoch optimistisch hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung der Deutschen Bank. Goldman Sachs hat die Aktie mit einem Kursziel von 28,40 Euro auf "Buy" belassen und betont, dass die angestrebte Eigenkapitalrendite von 10 Prozent für 2025 ein wichtiger Indikator für den Wandel der Bank sei. Die personellen Veränderungen im Vorstand werden als konsistent mit diesem Renditeziel angesehen und bieten ausreichend Übergangszeit für die Umsetzung der Strategie über 2026 hinaus.

Insgesamt zeigt die Deutsche Bank mit diesen Maßnahmen, dass sie entschlossen ist, ihre Position im europäischen Bankensektor zu stärken und als ernstzunehmender Konkurrent zu den großen US-Banken aufzutreten. Die Veränderungen in der Führung und die Rückkaufmaßnahmen sind Teil eines umfassenden Plans, um die Bank in eine neue Wachstumsphase zu führen. Die Marktreaktion auf die Ankündigungen verdeutlicht jedoch, dass Anleger skeptisch bleiben, was die kurzfristige Entwicklung der Aktie betrifft.

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,79 % und einem Kurs von 22,12EUR auf Tradegate (28. März 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.