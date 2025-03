DEUTZ AG: Stimmrechtsänderung von Société Générale – Was bedeutet das für Investoren?

Die DEUTZ AG, mit Sitz in Köln, hat einen Legal Entity Identifier (LEI) von 5299005DETTV58V2PP63. Der Grund für die Mitteilung ist die Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte, die durch den Erwerb oder die Veräußerung von Aktien und Instrumenten bedingt ist. In diesem Fall wurde die Handelsbuchbefreiung gemäß § 36 Abs. 1 WpHG nicht angewendet, was zu einem Delisting von Optionsscheinen und deren OTC-Hedge führte.

Am 27. März 2025 veröffentlichte die DEUTZ AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die über EQS News verbreitet wurde. Diese Mitteilung informiert über wesentliche Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, die für Investoren und Marktteilnehmer von Bedeutung sind.

Die Mitteilungspflichtige, die Société Générale SA mit Sitz in Paris, Frankreich, hat am 25. März 2025 eine Schwelle von 3% oder mehr Stimmrechten erreicht. Die Gesamtzahl der Stimmrechte der DEUTZ AG beträgt 138.761.914. In der aktuellen Mitteilung wird ein Anteil von 0,00% an Stimmrechten und Instrumenten angegeben, was eine signifikante Veränderung im Vergleich zur letzten Mitteilung darstellt, in der ein Anteil von 5,02% ausgewiesen wurde.

Die Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen zeigen, dass die Société Générale SA nun über 35.947 Stimmrechte, was 0,03% entspricht, direkt hält. Darüber hinaus sind verschiedene Finanzinstrumente aufgeführt, die ebenfalls Stimmrechte generieren können. Die Summe der Stimmrechte aus diesen Instrumenten beträgt 1.381.130, was 0,99% entspricht. Dies umfasst Zertifikate und verschiedene Optionen, die in den kommenden Jahren fällig werden.

Die Mitteilung hebt hervor, dass die Société Générale SA weder beherrscht wird noch andere Unternehmen kontrolliert, die Stimmrechte an der DEUTZ AG halten. Dies ist für die Transparenz und das Verständnis der Eigentümerstruktur des Unternehmens von Bedeutung.

Insgesamt zeigt die Stimmrechtsmitteilung der DEUTZ AG eine wesentliche Veränderung in der Struktur der Stimmrechte, die für Investoren und Analysten von Interesse ist. Die Entwicklung könnte Auswirkungen auf die zukünftige Unternehmensführung und strategische Entscheidungen haben. Die DEUTZ AG bleibt ein wichtiger Akteur in der Maschinenbauindustrie, und solche Mitteilungen sind entscheidend für die Markttransparenz.

Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,39 % und einem Kurs von 6,93EUR auf Tradegate (28. März 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.