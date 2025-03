DAX trotzt Trumps Zöllen: Stabilität trotz Handelsunsicherheiten!

Der DAX zeigt sich trotz der anhaltenden Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump erstaunlich stabil. Ein Grund dafür könnte sein, dass viele negative Nachrichten bereits in den Kursen der Automobilaktien eingepreist sind. Diese machen im DAX weniger als zehn Prozent aus, während SAP als Schwergewicht mehr wert ist als alle Automobilhersteller zusammen. Die jüngsten Kursverluste der Autoaktien haben daher nur einen begrenzten Einfluss auf den Index. Zudem gibt es Spekulationen, dass Automobilhersteller in die Produktion von Rüstungsgütern einbezogen werden könnten, was die Stabilität ihrer Aktien weiter unterstützt.

Trump hat kürzlich angekündigt, Zölle von bis zu 25 Prozent auf alle importierten PKW und Autoteile zu erheben, was neue Sorgen über Inflation und Wachstum schürt. Laut dem Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) werden die Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft jedoch als begrenzt eingeschätzt. Die Hersteller bauen ihre Fahrzeuge oft in der Nähe der Märkte, in denen sie verkauft werden, was die negativen Effekte der Zölle verringert. Kurzfristig könnte das BIP in Deutschland um 0,18 Prozent sinken, während die Verbraucherpreise in den USA um etwa 1 Prozent steigen könnten.

Insgesamt bleibt der DAX in einer volatilen Seitwärtsbewegung, ohne dass eine klare Richtung erkennbar ist. Die Unsicherheit über die Handelsbeziehungen und die bevorstehenden Zollerhöhungen sorgt für Nervosität an den Märkten. Die Aktienkurse zeigen sich jedoch resilient, was darauf hindeutet, dass die Märkte die Situation als weniger dramatisch einschätzen. Schnelle Trades könnten in dieser unsicheren Lage die einzige sinnvolle Strategie sein, während Anleger abwarten sollten, wie sich die Märkte auf neue Handelsbarrieren reagieren.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 22.461PKT auf L&S Exchange (28. März 2025, 22:59 Uhr) gehandelt.