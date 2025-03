Kontron AG: Stimmrechtsänderung und Rekordgewinn – Anleger skeptisch!

Am 28. März 2025 veröffentlichte die Kontron AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG, die die Beteiligung von Renáta Kellnerová an dem Unternehmen betrifft. Kellnerová, die über die Naneva B.V. Stimmrechte hält, hat am gleichen Tag die Schwelle von 3,97 % der Stimmrechte überschritten. Dies stellt einen Rückgang im Vergleich zur vorherigen Meldung dar, in der sie 4,91 % der Stimmrechte hielt. Die Gesamtzahl der Stimmrechte der Kontron AG beträgt 63.860.568.

In einem weiteren Kontext hat die Kontron AG angekündigt, für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 0,60 Euro je Aktie auszuschütten, was eine Erhöhung um zehn Cent im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2024 einen Rekordgewinn von 90,7 Millionen Euro, was einem Anstieg von 16,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese positive Entwicklung wurde durch eine hohe Nachfrage in den Bereichen Infrastruktur und Verteidigung begünstigt.