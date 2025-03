ProSiebenSat.1: MFE-MEDIAFOREUROPE erhöht Stimmrechte auf 29,99 %

Am 28. März 2025 veröffentlichte die ProSiebenSat.1 Media SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für die europaweite Verbreitung bestimmt ist. Die Mitteilung informiert über den Erwerb von Stimmrechten durch die MFE-MEDIAFOREUROPE N.V., die nun 29,99 % der Stimmrechte an ProSiebenSat.1 hält. Dies stellt einen Anstieg im Vergleich zur letzten Mitteilung dar, in der der Anteil bei 26,58 % lag. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beläuft sich auf 233 Millionen.

Die Mitteilungspflichtigen sind Marina Elvira Berlusconi und Pier Silvio Berlusconi, die beide in der Unternehmensstruktur von MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. verankert sind. Die Schwellenberührung, die den Erwerb von Stimmrechten anzeigt, fand am 26. März 2025 statt. Neben den direkten Stimmrechten hält MFE auch Instrumente, die Stimmrechte in Höhe von 0,0002 % repräsentieren.