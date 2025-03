Energiekontor AG: Aktienkurs stürzt nach enttäuschendem Ausblick ab!

Die Aktien der Energiekontor AG, einem führenden deutschen Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks, erlitten am Freitag einen signifikanten Rückschlag. Nach einem positiven Trend in den Wochen zuvor fiel der Kurs um zeitweise über zehn Prozent, nachdem das Unternehmen einen enttäuschenden Ausblick für die kommenden Jahre präsentierte. Der Kurs stabilisierte sich schließlich an der 200-Tage-Linie, schloss jedoch mit einem Minus von 8,2 Prozent bei 53,90 Euro.

Energiekontor hatte in den letzten Monaten von den Plänen der künftigen Bundesregierung profitiert, die das deutsche Infrastruktur-Programm vorantreiben möchte. Dies führte zu einem Anstieg des Aktienkurses um 40 Prozent, der die 60-Euro-Marke überschritt. Im Vergleich dazu war der Kurs im Spätsommer 2023 noch bei fast 90 Euro und ein Jahr zuvor sogar über 100 Euro gelegen.