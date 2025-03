Suss Microtec: Dramatischer Kursrückgang trotz optimistischer Wachstumsprognose!

Die Aktien von Suss Microtec haben am Freitag einen dramatischen Rückgang erlebt und notierten mit einem zweistelligen Minus von 35,35 Euro, was sie dem Jahrestief von etwas über 34 Euro näher brachte. Dieser Rückgang folgte auf einen kurzfristigen Anstieg auf über 44 Euro nach der Veröffentlichung des Geschäftsberichts am Donnerstag. Analysten haben ihre Erwartungen und Kursziele für das Unternehmen gesenkt, wobei Michael Kuhn von der Deutschen Bank ein Kursziel von 52 Euro nennt, das jedoch im Kontext der aktuellen Marktentwicklung als optimistisch gilt. Er sprach von einer "KI-Müdigkeit", die bei Anlegern Besorgnis auslöst, da die Wachstumsdynamik im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) möglicherweise nachlassen könnte. Janardan Menon von Jefferies äußerte ähnliche Bedenken hinsichtlich der unsicheren Nachfrage im KI-Sektor.

Trotz der aktuellen Marktentwicklung erwartet Suss Microtec für das kommende Geschäftsjahr ein fortgesetztes Wachstum. Das Unternehmen prognostiziert einen Umsatzanstieg von etwa zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr, mit einem Erlös zwischen 470 und 510 Millionen Euro. Ein stabiler Auftragsbestand von 428,4 Millionen Euro, der größtenteils bis 2025 abgearbeitet werden soll, unterstützt diese Prognose. Die EBIT-Marge wird voraussichtlich zwischen 15 und 17 Prozent liegen, wobei höhere Kosten für IT- und Digitalisierungsprojekte als Belastung identifiziert wurden.

Im vergangenen Jahr konnte Suss Microtec einen Umsatzanstieg von 46,6 Prozent auf rund 446 Millionen Euro verzeichnen, mit einer EBIT-Marge von 16,8 Prozent. Der Gewinn stieg von 4,7 Millionen auf 110,3 Millionen Euro, wobei ein Teil des Gewinns aus dem Verkauf des Geschäftsbereichs MicroOptics stammt. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 30 Cent pro Aktie erhalten, was einer Erhöhung von 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Insgesamt zeigt die aktuelle Situation von Suss Microtec sowohl Herausforderungen als auch Chancen. Während die Aktienkurse unter Druck stehen und Analysten vorsichtiger werden, bleibt das Unternehmen optimistisch hinsichtlich seines Wachstums und der zukünftigen Geschäftsentwicklung. Die Unsicherheiten im KI-Markt und die damit verbundenen Investitionsentscheidungen werden jedoch weiterhin genau beobachtet.

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -14,14 % und einem Kurs von 34,00EUR auf Tradegate (28. März 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.