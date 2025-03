Commerzbank-Aktie: DZ Bank hebt Kursziel auf 26 Euro – Jetzt kaufen!

Parallel dazu hat die Commerzbank einen Aktienrückkauf im Umfang von 400 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen. Der Rückkauf, der am 14. Februar 2025 begann, umfasste insgesamt 18.335.008 eigene Aktien, was etwa 1,5 % des Grundkapitals der Bank entspricht. Der durchschnittliche Rückkaufpreis lag bei rund 21,81 Euro pro Aktie. Zusammen mit einem vorherigen Rückkauf von 600 Millionen Euro im Zeitraum von November 2024 bis Januar 2025 hat die Commerzbank im Rahmen ihrer Kapitalrückgabe für das Geschäftsjahr 2024 insgesamt rund 1 Milliarde Euro in eigene Aktien investiert.

Die DZ Bank hat den fairen Wert der Commerzbank-Aktie von 23 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Philipp Häßler äußerte in einer aktuellen Studie, dass er weiterhin eine positive Einschätzung der Commerzbank-Aktie habe, jedoch keine Übernahmeprämie mehr berücksichtige. Trotz der bereits starken Kursentwicklung der Aktie in diesem Jahr sieht Häßler weiteres Potenzial, insbesondere durch die geplanten Investitionsprogramme, von denen die Bank profitieren könnte.

Die Kapitalrückgabe für das Geschäftsjahr 2024 umfasst zudem eine Dividende von voraussichtlich 65 Cent je Aktie, was im Vergleich zu 35 Cent im Vorjahr eine signifikante Erhöhung darstellt. Die Hauptversammlung am 15. Mai 2025 wird voraussichtlich die Auszahlung einer Dividende von insgesamt rund 733 Millionen Euro beschließen. Vorstandsvorsitzende Bettina Orlopp betonte, dass die Bank mit diesen Maßnahmen einen wichtigen Teil ihrer Kapitalrückgabe abgeschlossen habe und plant, in den kommenden Jahren die Profitabilität nachhaltig zu steigern sowie die Kapitalrückgabe an die Aktionäre kontinuierlich zu erhöhen.

Finanzvorstand Carsten Schmitt ergänzte, dass für das Geschäftsjahr 2025 eine Ausschüttungsquote von 100 % des Nettoergebnisses vor Restrukturierungskosten angestrebt wird. Die Commerzbank, die als führende Bank für den deutschen Mittelstand gilt, bietet ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen und ist in mehr als 40 Ländern aktiv. Mit einem verwalteten Vermögen von über 400 Milliarden Euro zählt sie zu den bedeutendsten Banken für Privat- und Unternehmenskunden in Deutschland.

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,32 % und einem Kurs von 21,69EUR auf Tradegate (28. März 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.