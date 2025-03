GFT Technologies: Aktienrückkauf von 15 Millionen Euro – Vertrauen in die Zukunft!

Der Aktienrückkauf soll im April 2025 beginnen und wird, vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung zur Erneuerung der Ermächtigung am 5. Juni 2025, spätestens am 14. Oktober 2025 enden. GFT plant, die Rückkäufe im Einklang mit den Safe-Harbour-Regelungen der EU-Marktmissbrauchsverordnung durchzuführen.

GFT Technologies SE, ein führender Anbieter von Softwarelösungen, hat beschlossen, eigene Aktien im Wert von bis zu 15 Millionen Euro zurückzukaufen. Dies entspricht bis zu 2,48 Prozent des Grundkapitals des Unternehmens. Die Entscheidung wurde am Donnerstagabend bekannt gegeben und basiert auf einer Ermächtigung, die von der Hauptversammlung am 24. Juni 2020 erteilt wurde, die den Erwerb von bis zu 10 Prozent der eigenen Aktien erlaubt.

Die Neuigkeiten wurden von den Anlegern positiv aufgenommen, was sich in einem Anstieg des Aktienkurses um drei Prozent im nachbörslichen Handel auf der Handelsplattform Tradegate niederschlug. Marco Santos, der Global CEO von GFT, betonte, dass das Rückkaufprogramm das Vertrauen des Unternehmens in seine neue Fünf-Jahres-Strategie unterstreicht, die darauf abzielt, Umsatz und Rentabilität signifikant zu steigern. Santos erklärte, dass GFT die derzeit niedrige Bewertung im Small-Cap-Markt nutzen möchte, um eigene Aktien zurückzukaufen.

Die Fünf-Jahres-Strategie von GFT zielt darauf ab, das Unternehmen zu einem vollständig KI-zentrierten Anbieter zu transformieren. GFT investiert in seine Expertise und Innovationskraft, um als bevorzugter Partner für Unternehmen zu agieren, die ihre KI-Transformation vorantreiben möchten. Diese Strategie soll langfristig ein starkes und profitables Wachstum fördern.

Analysten, die GFT beobachten, empfehlen derzeit die Aktien des Unternehmens zum Kauf, was das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung von GFT weiter stärkt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der geplante Aktienrückkauf von GFT Technologies nicht nur ein Zeichen des Vertrauens in die eigene Unternehmensstrategie ist, sondern auch eine Reaktion auf die aktuelle Marktsituation darstellt. Die Investitionen in KI und die Fokussierung auf digitale Transformation könnten GFT in der Zukunft zu einem noch erfolgreicheren Akteur im Technologiesektor machen.

Die GFT Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 23,45EUR auf Tradegate (28. März 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.