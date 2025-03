Ölpreise im Sinkflug: Was die US-Zollpolitik für den Markt bedeutet!

Ein zentrales Thema am Ölmarkt bleibt die aggressive Zollpolitik der US-Regierung. Für die kommende Woche sind neue Zölle auf Autos und Autoteile angekündigt, die in die USA importiert werden. Marktbeobachter erwarten, dass diese Entwicklungen den Preisdruck am Ölmarkt zum Wochenschluss beeinflussen könnten. Zudem rückt die bevorstehende Erhöhung der Fördermenge durch die Opec+ in den Fokus der Anleger. Diese hatte beschlossen, eine bestehende Förderbeschränkung ab April schrittweise aufzuheben. Experten der Commerzbank warnen, dass dies zu einem weiteren Rückgang der Ölpreise führen könnte.

Am Freitag sanken die Ölpreise und gaben damit einen Teil der Gewinne vom Vortag wieder ab. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete zuletzt 73,43 US-Dollar, was einem Rückgang von 60 Cent im Vergleich zum Vortag entspricht. Auch der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 60 Cent auf 69,32 Dollar. Trotz des Rückgangs sind die Ölpreise auf Wochensicht das dritte Mal in Folge gestiegen, wobei Brent-Öl seit Montag um mehr als einen Dollar teurer geworden ist.

Am Donnerstag hingegen verzeichneten die Ölpreise einen leichten Anstieg. Brent-Öl kostete 73,90 US-Dollar, was einem Anstieg von 11 Cent entspricht, während WTI um 24 Cent auf 69,89 Dollar stieg. Diese Preiserhöhung wurde teilweise durch den schwächeren US-Dollar unterstützt, der Rohöl für Käufer aus anderen Währungsräumen günstiger macht. Dennoch belastete die angekündigte Zollpolitik der US-Regierung die Ölpreise, da die Eskalation die Weltwirtschaft belasten und die Nachfrage nach Rohöl dämpfen könnte.

In der Woche zuvor hatten die Ölpreise eine positive Entwicklung gezeigt, da die Lagerbestände an Rohöl in den USA um 3,3 Millionen Barrel gesunken waren, was den stärksten Rückgang in diesem Jahr darstellt. Fallende Ölreserven in der größten Volkswirtschaft der Welt stützen in der Regel die Ölpreise. Die Marktteilnehmer blicken nun gespannt auf die Entwicklungen in der kommenden Woche, insbesondere auf die Auswirkungen der Opec+-Entscheidungen und die US-Zollpolitik auf die Ölpreise.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 72,45USD auf Lang & Schwarz (29. März 2025, 13:00 Uhr) gehandelt.