ElringKlinger: 163,9 Millionen Euro Verlust – Was bedeutet das für die Zukunft?

Die ElringKlinger AG, ein bedeutender Autozulieferer mit Sitz in Dettingen, hat für das Geschäftsjahr 2024 einen Verlust von 163,9 Millionen Euro vermeldet, nachdem im Vorjahr ein Gewinn von 33,4 Millionen Euro erzielt wurde. Diese negative Entwicklung ist auf eine schwächelnde Konjunktur sowie hohe Kosten im Rahmen der Unternehmensumstrukturierung zurückzuführen. Der Umsatz fiel leicht auf 1,8 Milliarden Euro, was einem Rückgang von 2,4 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Vorstandschef Thomas Jessulat betonte, dass sich das Unternehmen in einer herausfordernden Transformationsphase befindet. Um die Profitabilität zu steigern, wurden zwei Tochtergesellschaften in der Schweiz und den USA verkauft, da dort hohe Investitionen erforderlich gewesen wären. Zudem wurden die Aktivitäten an den Standorten Thale und Fremont eingestellt. Diese Maßnahmen führten zu einmaligen Sondereffekten in Höhe von 238 Millionen Euro, die das Ergebnis erheblich belasteten.