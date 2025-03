Spannung bei BVB und Bayern: Verletzungen, Transfers und Trainerdiskussionen!

In der aktuellen Diskussion um die Personalsituation bei Borussia Dortmund (BVB) und dem FC Bayern München stehen mehrere Themen im Fokus. Dortmunds Trainer Niko Kovac äußerte sich positiv über die Rückkehr seiner Nationalspieler nach der Länderspielpause und nutzte die Gelegenheit, um auf die Verletzungsprobleme des FC Bayern hinzuweisen. Während der BVB ohne nennenswerte Ausfälle aus der Pause zurückkehrte, mussten die Bayern mit Verletzungen von Alphonso Davies und Dayot Upamecano kämpfen, wobei Davies aufgrund eines Kreuzbandrisses mehrere Monate ausfallen wird.

In Bezug auf die Kaderplanung gibt es Gerüchte über ein Interesse von Paris Saint-Germain an Dortmunds Nationalspieler Nico Schlotterbeck, dessen Ablösesumme bis zu 70 Millionen Euro betragen könnte. Schlotterbeck hat sich als einer der wenigen Leistungsträger beim BVB etabliert, während der Verein insgesamt mit einem enttäuschenden Saisonverlauf zu kämpfen hat. Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl kündigte an, dass eine härtere Gangart erforderlich sei, um die Mannschaft wieder auf Kurs zu bringen. Er betonte die Notwendigkeit, Spieler zu identifizieren, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und sich den Herausforderungen zu stellen.