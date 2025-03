BMW-Aktien: JPMorgan optimistisch, Barclays warnt vor Handelsrisiken!

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die BMW-Aktien auf "Overweight" belassen, während sie gleichzeitig die potenziellen Auswirkungen von Importzöllen in den USA analysiert. In einer aktuellen Studie betont Analyst Jose Asumendi, dass BMW bereits die finanziellen Belastungen durch globale Importzölle auf etwa eine Milliarde Euro geschätzt hat. Asumendi hebt hervor, dass die deutschen Automobilhersteller sowie Stellantis in naher Zukunft spezifische Pläne zur Lokalisierung zusätzlicher Produktionskapazitäten in den USA und mögliche Preiserhöhungen ankündigen könnten. In diesem Kontext nennt er die Aktien von Renault, Iveco, Michelin und Volvo Truck als "vergleichsweise sichere Häfen" im Automobilsektor.

Im Gegensatz dazu hat die britische Investmentbank Barclays das Kursziel für BMW von 68,50 Euro auf 73,50 Euro angehoben, jedoch die Einstufung von "Equal Weight" auf "Underweight" herabgestuft. Analyst Henning Cosman sieht die operativen Ergebnisschätzungen für BMW bis 2027 um bis zu 15 Prozent unter dem Konsens und betrachtet sein neues Kursziel als das niedrigste am Markt. Cosman zählt zu den wenigen Skeptikern in der Branche und zieht Mercedes-Benz als bevorzugte Option vor. Er argumentiert, dass Handelszölle für alle Hersteller nachteilig sind, jedoch BMW härter treffen könnten als andere Unternehmen.

Die Divergenz in den Bewertungen von JPMorgan und Barclays spiegelt die Unsicherheiten wider, mit denen die Automobilindustrie konfrontiert ist, insbesondere im Hinblick auf geopolitische Spannungen und Handelsregulierungen. Während JPMorgan optimistisch bleibt und auf die Anpassungsfähigkeit von BMW setzt, zeigt Barclays eine vorsichtige Haltung und warnt vor den potenziellen Risiken, die sich aus den aktuellen Marktbedingungen ergeben könnten.

Insgesamt bleibt die Situation für BMW und die gesamte Automobilbranche angespannt, da die Unternehmen versuchen, sich an die sich verändernden Rahmenbedingungen anzupassen. Die kommenden Wochen könnten entscheidend sein, da die Hersteller ihre Strategien zur Bewältigung der Herausforderungen durch Importzölle und Marktveränderungen konkretisieren.

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,71 % und einem Kurs von 75,96EUR auf Tradegate (28. März 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.