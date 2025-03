Vossloh: Rekordaufträge und optimistische Umsatzprognosen bis 2025!

Der Schienen- und Verkehrstechnikkonzern Vossloh zeigt sich optimistisch angesichts eines rekordhohen Auftragseingangs von über 1,36 Milliarden Euro. Für das Jahr 2025 plant das Unternehmen, den Umsatz auf 1,25 bis 1,325 Milliarden Euro zu steigern, während das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) auf 110 bis 120 Millionen Euro ansteigen soll. Diese Prognosen könnten sich durch die bevorstehende Übernahme des französischen Betonschwellenspezialisten Sateba, die bis Anfang Mai abgeschlossen sein soll, weiter verbessern. Mit Sateba könnte der Umsatz sogar auf 1,475 bis 1,575 Milliarden Euro steigen, und das EBIT auf 140 bis 155 Millionen Euro.

Im vergangenen Jahr stagnierte der Umsatz bei 1,21 Milliarden Euro, was auf projektbedingte Rückgänge in Ländern wie Mexiko, China und Australien zurückzuführen ist. Dennoch konnte Vossloh sein operatives Ergebnis von 98,5 Millionen Euro auf 105,2 Millionen Euro steigern, was den höchsten Wert seit über einem Jahrzehnt darstellt. Der Gewinn für die Aktionäre betrug 63,2 Millionen Euro, was eine signifikante Steigerung im Vergleich zu 38,7 Millionen Euro im Vorjahr darstellt. Zudem wird die Dividende um 5 Cent auf 1,10 Euro je Aktie erhöht.