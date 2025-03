Dürr hält trotz Gewinnrückgang stabile Dividende: 0,70 Euro je Aktie!

Der Maschinenbauer Dürr hat angekündigt, trotz eines Rückgangs des Gewinns eine stabile Dividende für das Jahr 2024 zu zahlen. Das Unternehmen plant, den Aktionären erneut 0,70 Euro je Aktie auszuschütten, wie am Donnerstag in Bietigheim-Bissingen mitgeteilt wurde. Diese Entscheidung wird durch einen signifikanten Anstieg des freien Mittelzuflusses von 157 Millionen Euro im vergangenen Jahr ermöglicht, was einem Anstieg von 20 Prozent entspricht.

Im Geschäftsjahr 2023 erzielte Dürr einen Nettogewinn von rund 102 Millionen Euro, was einen Rückgang im Vergleich zu den etwa 110 Millionen Euro des Vorjahres darstellt. Diese Entwicklung wurde bereits Anfang März 2024 in den veröffentlichten Zahlen des Unternehmens reflektiert. Trotz des gesunkenen Gewinns zeigt Dürr damit ein starkes Engagement gegenüber seinen Aktionären, indem es eine konstante Dividende aufrechterhält.