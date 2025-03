Revolution in der Krebsforschung: Onco-Innovations präsentiert bahnbrechende Therapie!

Onco-Innovations Ltd. (ISIN: CA68237C1059 / WKN: A3EKSZ) hat kürzlich bedeutende Fortschritte in der Krebsforschung bekannt gegeben. Das Unternehmen präsentierte seine zweite Generation der Nanopartikel-Formulierung der Polynukleotid-Kinase-3'-Phosphatase (PNKP) in Kombination mit Strahlentherapie. Eine Studie der University of Alberta aus Dezember 2021 hat gezeigt, dass diese innovative Therapie bei Mäusen mit Kolorektalkarzinom wirksam ist und gleichzeitig ein niedriges Toxizitätsprofil aufweist. Dies ist besonders vielversprechend, da es auf eine potenzielle Behandlung mit weniger Nebenwirkungen hinweist, was die Entwicklung sichererer und effektiverer Therapien fördern könnte.

In der Studie wurden Mäuse mit kolorektalen Tumoren in drei Gruppen eingeteilt, die unterschiedliche Behandlungen erhielten. Die Ergebnisse zeigten, dass in keiner der Gruppen signifikante Anzeichen von Toxizität, wie Gewichtsverlust, auftraten, selbst bei den Tieren, die mit der PNKP-Inhibitor-Nanopartikel-Formulierung behandelt wurden. Diese Erkenntnisse sind entscheidend für die Entwicklung sicherer Krebstherapien, da ein geringes Toxizitätsprofil ein Schlüsselfaktor für die Akzeptanz neuer Behandlungen ist.