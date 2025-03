Ferrari erhöht Preise in den USA: Bis zu 10% mehr für Luxussportwagen!

Ferrari, der renommierte Hersteller von Luxussportwagen, plant eine Preiserhöhung von bis zu zehn Prozent für seine Fahrzeuge in den USA. Diese Maßnahme ist eine Reaktion auf die neuen Importzölle, die von der US-Regierung eingeführt wurden. Das Unternehmen gab bekannt, dass die Preisanpassungen in enger Abstimmung mit seinem Händlernetzwerk erfolgen werden. Für bereits bestellte Fahrzeuge, die bis zum 2. April importiert werden, sowie für bestimmte Modellfamilien bleiben die Preise unverändert.

Trotz der Herausforderungen durch die Zölle bestätigte Ferrari seine Finanzprognosen für das laufende Jahr. Allerdings könnte sich die operative Gewinnmarge (Ebit und Ebitda) um einen halben Prozentpunkt verschlechtern. Am Donnerstag stieg die Ferrari-Aktie in Mailand um 1,1 Prozent auf 388,90 Euro, nachdem sie zuvor einen Rückgang von bis zu 2,8 Prozent verzeichnet hatte. Dies geschah in einem schwachen Branchenumfeld, nachdem die Aktie in den letzten Wochen von einem Rekordhoch von knapp 500 Euro Mitte Februar auf einen Tiefststand von 373,80 Euro gefallen war.