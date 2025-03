MBB SE: Rekorddividende von 3,33 Euro – 15. Erhöhung in Folge!

Die MBB SE, ein in Berlin ansässiges Unternehmen, hat am 27. März 2025 bekannt gegeben, dass der Verwaltungsrat der Hauptversammlung am 17. Juni 2025 eine Erhöhung der Basisdividende auf 1,11 Euro pro Aktie vorschlagen wird. Dies stellt die 15. Dividendenerhöhung in Folge dar. Zusätzlich wird anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der MBB eine Jubiläumsdividende von 2,22 Euro vorgeschlagen. Insgesamt würde die Dividende somit 3,33 Euro pro Aktie betragen.

Die MBB SE hat seit ihrem Börsengang im Jahr 2006 insgesamt 233 Millionen Euro an ihre Aktionäre ausgeschüttet, was durch regelmäßige Dividenden und Aktienrückkäufe erreicht wurde. Diese positive Entwicklung unterstreicht die finanzielle Stabilität und das Engagement des Unternehmens gegenüber seinen Aktionären. Der Geschäftsbericht für das Jahr 2024 wird am 31. März 2025 veröffentlicht und bietet weitere Einblicke in die Unternehmensperformance.