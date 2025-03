Delivery Hero SE: Stimmrechtszahlen steigen – Was bedeutet das für Investoren?

In der ersten Mitteilung vom 27. März 2025 um 15:33 Uhr wurde die neue Gesamtzahl der Stimmrechte auf 289.846.790 festgelegt. Diese Zahl umfasst keine Mehrstimmrechte. Die Mitteilung wurde über den EQS News-Service verbreitet, der für die Veröffentlichung von Corporate News und Finanznachrichten zuständig ist. Die Bekanntgabe erfolgte im Rahmen einer Kapitalmaßnahme, die die Ausgabe von Bezugsaktien betrifft.

Am 27. und 28. März 2025 veröffentlichte die Delivery Hero SE zwei Gesamtstimmrechtsmitteilungen gemäß § 41 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG). Diese Mitteilungen sind Teil der gesetzlichen Meldepflichten und dienen der europaweiten Verbreitung relevanter Informationen über das Unternehmen.

Am folgenden Tag, dem 28. März 2025 um 17:41 Uhr, wurde eine aktualisierte Gesamtzahl der Stimmrechte veröffentlicht, die nun auf 293.781.658 gestiegen ist. Auch in dieser Mitteilung wurde bestätigt, dass es keine Mehrstimmrechte gibt. Die Erhöhung der Stimmrechte könnte auf eine weitere Kapitalmaßnahme hindeuten, die ebenfalls die Ausgabe von Bezugsaktien umfasst.

Die Delivery Hero SE hat ihren Sitz in Berlin und ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Online-Lebensmittelbestellung und -lieferung. Die kontinuierliche Anpassung der Stimmrechtszahlen spiegelt die dynamische Entwicklung des Unternehmens wider, das sich in einem wettbewerbsintensiven Markt behaupten muss. Die Veröffentlichung dieser Informationen ist für Investoren und Analysten von Bedeutung, da sie Einblicke in die Kapitalstruktur und die Stimmrechtsverhältnisse des Unternehmens geben.

Die EQS Group, die für die Verbreitung dieser Mitteilungen verantwortlich ist, bietet einen umfassenden Service für Unternehmen, um gesetzliche Anforderungen zu erfüllen und relevante Informationen an die Öffentlichkeit zu kommunizieren. Die Bereitstellung dieser Daten ist entscheidend für die Transparenz und das Vertrauen der Investoren in die Unternehmensführung.

Insgesamt zeigen die beiden Mitteilungen von Delivery Hero SE die aktive Verwaltung ihrer Kapitalstruktur und die Einhaltung regulatorischer Anforderungen, was für die Wahrung des Anlegervertrauens und die langfristige Stabilität des Unternehmens von großer Bedeutung ist.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,19 % und einem Kurs von 22,79EUR auf Tradegate (28. März 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.