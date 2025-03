Zalando-Aktien steigen um 2%: Analysten sehen Einstiegschance für Investoren!

Die Zalando SE hat am Freitag einen weiteren Anstieg ihrer Aktienkurse um 2 Prozent verzeichnet, was auf einen optimistischen Kommentar der Experten von Oddo BHF zurückzuführen ist. Dieser positive Trend folgt auf eine vorherige Erholung, die durch ermutigende Signale des britischen Modehändlers Next ausgelöst wurde. In den Wochen zuvor hatte Zalando jedoch einen signifikanten Rückgang von bis zu 25 Prozent in ihrem Aktienwert erlebt, was die Analysten als „übertriebene Kursschwäche“ bezeichneten. Oddo BHF sieht in der aktuellen Situation eine attraktive Einstiegschance für Investoren.

Die Experten von Oddo BHF heben hervor, dass Zalando zum Jahresbeginn keine Anzeichen einer Abschwächung im Vergleich zum vierten Quartal gezeigt hat. Dies lässt darauf schließen, dass der bevorstehende Bericht zum ersten Quartal den Auftakt zu einem vielversprechenden Jahr für das Unternehmen darstellen könnte. Zudem wird betont, dass Zalando in den USA nicht aktiv ist, was bedeutet, dass die Unsicherheiten im Zollbereich das Unternehmen kaum betreffen dürften. Diese Faktoren haben dazu beigetragen, dass die Finanzkosten gesenkt werden konnten, was wiederum die Ergebnisschätzungen der Analysten positiv beeinflusste.