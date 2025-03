Bilfinger SE: J.P. Morgan und Morgan Stanley überschreiten Stimmrechtsgrenzen!

Am 27. März 2025 veröffentlichte die Bilfinger SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für die europaweite Verbreitung bestimmt ist. Die Mitteilung informiert über signifikante Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, die durch verschiedene Investoren, darunter J.P. Morgan Investment Management Inc. und Morgan Stanley, verursacht wurden.

Laut der Mitteilung hat J.P. Morgan Investment Management Inc. am 24. März 2025 die Schwelle von 5 % der Stimmrechte überschritten. Der aktuelle Stimmrechtsanteil beträgt nun 5,07 %, was einen leichten Anstieg im Vergleich zur vorherigen Mitteilung von 4,98 % darstellt. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beläuft sich auf 37.606.372. Der Anstieg ist auf den Erwerb von 1.905.742 Stimmrechten zurückzuführen, die dem Unternehmen zugerechnet werden. Darüber hinaus hält J.P. Morgan auch Instrumente, die 0,03 % der Stimmrechte ausmachen.