Bundesanleihen im Aufwind: Wie Trump und Inflation die Märkte bewegen!

Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben in der vergangenen Woche eine positive Entwicklung gezeigt, unterstützt durch eine unsichere Stimmung an den Aktienmärkten und negative Nachrichten aus den USA. Am Donnerstag stieg der Euro-Bund-Future um 0,04 Prozent auf 128,37 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,77 Prozent fiel. Diese Entwicklung wurde durch die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, Importzölle auf Autos und Autoteile einzuführen, verstärkt, was Sorgen über eine mögliche konjunkturelle Abkühlung in den USA aufwarf.

Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen wiesen darauf hin, dass die Zollpolitik Trumps zu einer Verschärfung der globalen Handelskonflikte führen könnte. Dies könnte auch die US-Notenbank betreffen, da steigende Fahrzeugpreise die Inflation beeinflussen würden. Trotz dieser Unsicherheiten bleibt der US-Arbeitsmarkt stabil, was durch einen leichten Rückgang der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe belegt wird.