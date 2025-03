Holcim präsentiert zukunftsweisende Strategie für nachhaltiges Bauen 2030!

Die Holcim Group Services Ltd hat am 28. März 2025 ihre neue Strategie „NextGen Growth 2030“ vorgestellt, die darauf abzielt, das Unternehmen als führenden Partner für nachhaltiges Bauen zu positionieren. Diese Strategie folgt auf die geplante Abspaltung des Nordamerikageschäfts, das als eigenständiges Unternehmen firmieren wird. Holcim plant, gezielte Investitionen in attraktiven Märkten wie Europa, Australien und Nordafrika zu tätigen, um von der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Baustoffen zu profitieren. In Lateinamerika wird das Unternehmen das Wachstum beschleunigen, um von den positiven wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der Urbanisierung zu profitieren.

Ein zentrales Element der Strategie ist die Erhöhung des Umsatzanteils im Bereich „Building Solutions“ auf 50 Prozent. Holcim strebt ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 3 bis 5 Prozent und ein Wachstum des Recurring EBIT von 6 bis 10 Prozent an. Die starke Cash-Generierung des Unternehmens soll sowohl das Wachstum als auch attraktive Renditen für die Aktionäre unterstützen. CEO Miljan Gutovic betont, dass die Strategie Holcim in die Lage versetzt, von Megatrends wie Urbanisierung und energieeffizienter Sanierung zu profitieren.