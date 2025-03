Gericht bestätigt LNG-Terminal in Stade: BUND-Klage gescheitert! Die Umweltorganisation BUND Niedersachsen hat vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig eine Klage gegen die Genehmigung und den Betrieb des ersten landseitigen LNG-Terminals in Deutschland am Standort Stade verloren. Das Gericht bestätigte die …