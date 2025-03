Rational-Aktien stürzen ab: Enttäuschender Ausblick schockt Anleger!

Die Aktien des Großküchenausstatters Rational haben am Donnerstag einen dramatischen Rückgang erlebt und fielen auf den tiefsten Stand seit August 2024. Der Kurs sank auf bis zu 756 Euro, was einem Verlust von über 8 Prozent entspricht. Diese Entwicklung ist besonders bemerkenswert, da Rational vor dem Berichtstag auf dem gleichen Niveau wie zu Jahresbeginn stand und somit die allgemeine Jahresrally am deutschen Aktienmarkt nicht mitverfolgt hat.

Der Rückgang wurde durch einen enttäuschenden Ausblick des Unternehmens auf das Absatz- und Umsatzwachstum für 2025 ausgelöst. Finanzvorstand Jörg Walter äußerte, dass ein mittleres einstelliges Wachstum realistisch sei, was Analysten als verhaltener als gewohnt bewerteten. Sebastian Kuenne von RBC bezeichnete den Ausblick als "so zuversichtlich, wie es der Markt eben aktuell hergibt", was die Skepsis der Anleger nicht minderte.