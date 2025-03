Mustang Energy erhält Genehmigungen für Uranprojekt Dutton in Saskatchewan!

Mustang Energy legt großen Wert auf die Zusammenarbeit mit den lokalen Gemeinden, insbesondere mit der English River First Nation, um Bedenken auszuräumen und eine nachhaltige Projektumsetzung zu gewährleisten. Umweltschutz und Minimierung von Störungen sind zentrale Anliegen des Unternehmens.

Mustang Energy Corp. hat von der Regierung der Provinz Saskatchewan Explorationsgenehmigungen für das Uranprojekt Dutton im Athabasca-Becken erhalten. Diese Genehmigungen sind vom 1. April 2025 bis zum 31. März 2028 gültig und erlauben dem Unternehmen, verschiedene Mineralexplorationsaktivitäten durchzuführen, darunter Wegebau, geophysikalische Untersuchungen und Diamantkernbohrungen. Das Unternehmen hat bereits eine TDEM-Untersuchung in einem Teil des Projekts abgeschlossen und wartet auf die Ergebnisse, um die Realisierbarkeit des Projekts weiter zu bewerten.

Das Projekt Dutton erstreckt sich über 7.633 Hektar und liegt in der Nähe bekannter hochgradiger Uranvorkommen, wie der Centennial-Lagerstätte von Cameco Corp. Historische Explorationsarbeiten haben bereits mehrere interessante Merkmale identifiziert, jedoch wurde das Projekt Dutton bislang nicht durch Bohrungen überprüft. Weitere geophysikalische Untersuchungen und Oberflächenproben sollen die zukünftige Bohrzielerstellung unterstützen.

Nick Luksha, CEO von Mustang Energy, äußerte sich optimistisch über die neuen Genehmigungen und betonte das Engagement des Unternehmens, das volle Potenzial des Konzessionsgebiets durch systematische Exploration zu erschließen. Mustang Energy Corp. ist ein Ressourcenexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Uran- und kritischen Mineralvorkommen konzentriert. Das Unternehmen besitzt insgesamt 77.318 Hektar im Athabasca-Becken, einschließlich weiterer Projekte wie Ford Lake und Yellowstone.

Die aktuelle Entwicklung im Nuklearsektor, insbesondere das Comeback der Kernkraft, wird als strategisch wichtig erachtet. Technologiegiganten wie Microsoft und Google investieren in moderne Reaktorkonzepte, um ihre Energiebedürfnisse nachhaltig zu decken. Diese Trends könnten die Nachfrage nach Uran erheblich steigern, was für Unternehmen wie Mustang Energy, die in dieser Region aktiv sind, von Vorteil sein könnte.

Insgesamt positioniert sich Mustang Energy Corp. als vielversprechender Akteur im Uranmarkt, insbesondere im Hinblick auf die steigende Nachfrage und die geopolitischen Entwicklungen, die Kanada als wichtigen Anbieter von hochgradigem Uran in den Fokus rücken.

Die Mustang Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,00 % und einem Kurs von 0,245EUR auf CSE (28. März 2025, 21:04 Uhr) gehandelt.