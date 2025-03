Voltabox AG: Bedeutende Stimmrechtsänderungen durch neue Investoren!

Am 28. März 2025 veröffentlichte die Voltabox AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die die europaweite Verbreitung der Informationen zum Ziel hatte. In dieser Mitteilung wurden zwei bedeutende Transaktionen bezüglich der Stimmrechte an der Voltabox AG, einem Unternehmen mit Sitz in Paderborn, bekannt gegeben.

Zunächst wurde berichtet, dass die Geraer Batterie-Dienst GmbH (GBD) seit dem 10. März 2025 2.711.972 Aktien der Voltabox AG hält, was einem Stimmrechtsanteil von 12,88% entspricht. Der Erwerb dieser Aktien erfolgte im Rahmen eines notariellen Aktienkaufvertrags, der am 10. Februar 2025 zwischen der GBD und der Triathlon Holding GmbH (THG) abgeschlossen wurde. Martin Hartmann, der Vorstand der Voltabox AG, erklärte, dass die GBD die Aktien als langfristige strategische Investition erwirbt, um Vermögenszuwächse zu erzielen. Zudem besteht die Absicht, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte zu erwerben. Hartmann wird als Vorstandsmitglied auch Einfluss auf die Besetzung von Verwaltungs- und Aufsichtsorganen der Voltabox AG nehmen, jedoch sind keine wesentlichen Änderungen in der Kapitalstruktur oder der Dividendenpolitik geplant. Die für den Erwerb verwendeten Mittel stammen aus Eigenkapital.