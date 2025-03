Marinomed Biotech: Auf Wachstumskurs mit innovativer Technologie und Gewinn!

Das Hauptaugenmerk von Marinomed liegt auf der Marinosolv-Technologie, die die Löslichkeit schwer wasserlöslicher Wirkstoffe verbessert. Dies ermöglicht eine höhere Bioverfügbarkeit und schnellere Wirkung. Ein zentrales Produkt ist Budesolv, ein innovatives nasales Kortikosteroid zur Behandlung von allergischer Rhinitis. Dank der Marinosolv-Technologie kann die Dosis marktüblicher Wirkstoffe um etwa 85 % reduziert werden, während Budesolv bereits nach wenigen Stunden wirkt. Der globale Markt für allergische Rhinitis hat ein Volumen von rund 13 Milliarden US-Dollar, was ein erhebliches Wachstumspotenzial für Marinomed darstellt.

Marinomed Biotech AG hat nach einer erfolgreichen Sanierung einen neuen Kurs eingeschlagen, der auf Wachstum und finanzielle Stabilität abzielt. Am 27. März 2025 gab das Unternehmen bekannt, dass es für das Jahr 2025 einen operativen Gewinn plant. Die Sanierung wurde durch den Verkauf des Carragelose-Geschäfts an Unither Pharmaceuticals unterstützt, woraus Marinomed eine erste Zahlung von 5 Millionen Euro erhielt. Weitere Meilensteinzahlungen und ein laufender Dienstleistungsvertrag sollen zusätzliche finanzielle Sicherheit bieten.

Um die Vermarktung von Budesolv voranzutreiben, plant das Management, zunächst in der Schweiz eine Zulassung zu beantragen, da dort die Gespräche mit potenziellen Partnern und der Zulassungsbehörde am weitesten fortgeschritten sind. Parallel dazu wird die Fertigungskapazität aufgebaut, um die Zulassung schnellstmöglich zu erreichen. Langfristig strebt Marinomed an, einen signifikanten Marktanteil im globalen Rhinitis-Segment zu gewinnen.

Die finanzielle Basis des Unternehmens ist nach der Sanierung solide. Obwohl der Jahresabschluss 2024 voraussichtlich mit einem Verlust von rund 15 Millionen Euro enden wird, wird für das erste Quartal 2025 ein Gewinn von etwa 18,9 Millionen Euro erwartet. Dies ist größtenteils auf die Sanierung zurückzuführen. Marinomed plant, durch operative Erfolge das Vertrauen der Aktionäre zurückzugewinnen.

Insgesamt zeigt Marinomed Biotech AG, dass es nach einer herausfordernden Phase nun auf einem vielversprechenden Weg ist, um in der Biotechnologiebranche zu wachsen und sich zu etablieren. Die Kombination aus innovativen Produkten, einer klaren Wachstumsstrategie und einer stabilen finanziellen Grundlage könnte dem Unternehmen helfen, seine Ziele zu erreichen und langfristigen Erfolg zu sichern.

Die Marinomed Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 13,85EUR auf Lang & Schwarz (29. März 2025, 12:58 Uhr) gehandelt.