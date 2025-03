Sally Beauty: Produktpalette bis an die Haustür - Uber machts möglich!

​Sally Beauty Holdings (SBH) ist ein international tätiger Fachhändler und Distributor professioneller Schönheitsprodukte mit Sitz in Denton, Texas. Das Unternehmen betreibt über 4.000 Geschäfte weltweit, darunter etwa 132 Franchise-Filialen, und ist in Ländern wie den USA, Puerto Rico, Großbritannien, Belgien, Chile, Frankreich, Kanada, Mexiko, Irland, den Niederlanden, Spanien und Deutschland vertreten.

Unterteilt in zwei Hauptgeschäftsbereiche, Sally Beauty Supply und Beauty Systems Group (BSG), bietet das Unternehmen eine breite Palette von Produkten an. Sally Beauty Supply richtet sich sowohl an Endverbraucher als auch an Salonprofis und führt bis zu 8.000 Produkte für Haarfarbe, Haarpflege, Haut- und Nagelpflege. Das Sortiment umfasst sowohl Eigenmarken als auch professionelle Linien.