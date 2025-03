Tanzcafé Arlberg Music Festival 2025

Lech Zürs / St Anton am Arlberg (ots) - Sonnenskilauf & Musikgenuss vom Feinsten



So fantastisch sich der Arlberg für den Sonnenskilauf eignet, so fulminant wird

das Saisonfinale gefeiert. Vom 30.03. bis 13.04.2025 lädt das Tanzcafé Arlberg

Music Festival mit 25 Acts zu einem Feuerwerk an musikalischen Glanzlichtern -

bei freiem Eintritt und besten Bedingungen für alle Wintersport-, Musik- &

Tanzbegeisterten unter der Frühlingssonne.



Noch bis 22. April verspricht Österreichs größtes zusammenhängendes Skigebiet

dank seiner Höhenlage wahres Wintersportvergnügen. Eingeläutet und gekrönt wird

das Skifinale vom einzigartigen Veranstaltungsreigen des Tanzcafé Arlberg Music

Festivals . Für ganze zwei Wochen präsentiert sich die weitläufige Schnee-

zugleich als großartige Konzertarena mit einer überraschenden Vielfalt an

Top-Acts und kultigen Dancefloors.





Von den Festivalbühnen inmitten der imposanten Bergkulisse über schönste

Sonnenterrassen bis zur stilvollen Hotel-Lounge bietet sich in allen fünf

Arlbergorten höchster Musikgenuss, jeweils perfekt abgestimmt auf die Location.

Durch die enorm breite Palette an Musikgenres finden sich für jeden Geschmack

echte Highlights - ob grooviger Jazz und Swing, genialer Hip-Hop,

energiegeladener Indie, Rock 'n' Roll und Ska oder auch mitreißender Pop sowie

Elektro und Brass-Sound. Gemeinsames Element: herausragend und fabelhaft

tanzbar.



Höhepunkte im Programm 2025:



Opening mit Texta am 30. März , Rendl-Beach, St. Anton : Die österreichische

Hip-Hop-Legende lädt mit fetten Beats & cleveren Rhymes zur großen Snow-Party.

Support-Act: die Tiroler Dialekt-Rapper AUTsiderZ.



Granada am 3. April, Rüfiplatz Lech : Die so sympathische wie explosive Grazer

Neo-Austropop-Band mit Ohrwurmgarantie gilt live als eine echte Granate.

Support-Act: die Vorarlberger Newcomerband Cordoba78 .



LaBrassBanda am 4. April, Rüfiplatz Lech : Die bayerischen Lederhosen-Punks

wecken mit ihrem Mix aus Brass, Pop und Ska stets pure Begeisterung und

fröhliche Tanzwut. Support-Act: die pfiffige Truppe Tumulti .



Bibiza am 5. April, Festivalbühne St. Anton : Mit Wiener Schmäh und leiwanden

New-Wave-Vibes garantiert der Pop-Prinz für ein unvergessliches Konzerterlebnis.

Support: die aufstrebende junge Wienerin Beaks .



Thorsteinn Einarsson am 6. April, Festivalbühne St. Anton : Der Chartstürmer

wird mit seinem eingängigen Pop-Rock auch die Herzen des Publikums im Sturm

erobern. Support-Act: der umtriebige Wiener Singer-Songwriter Yunger, der am 5.

April ebenfalls in Stuben mit facettenreichem Folk für Gänsehautfeeling sorgt.



Django 3000 am 13. April, Rud-Alpe, Lech : Die Bayern verbinden lässigen

Gypsy-Swing mit Balkan Beats und Gitarren-Rock, womit auch die Closing Show als

musikalisches Gipfelerlebnis in Erinnerung bleiben wird.



Das weitere Line-up reicht vom charmanten Dialektpop der Poxrucker Sisters über

die Londoner Gonzo-Rock 'n' Roller Tankus the Henge bis zur legendären Berliner

Electro-Band My Secret Playground oder auch der Pop-Ikone Ankathie Koi , um nur

einige zu nennen.



Weitere Informationen unter: www.tanzcafe-arlberg.com/de (https://app01.wlk-ems.

com/crm/service/t/LZTG/ODP2z/I3V4e/de/1zz/Z2Ja9exJFT?preview=true)



Pressekontakt:



Lech Zürs Tourismus GmbH

Julia Fenneberg, MBA

Telefon: +43 5583 2161 529

E-Mail: mailto:presse@lechzuers.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/65577/6001799

OTS: Arlberg Marketing GmbH