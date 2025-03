Top-Artikel der Kalenderwoche 13/25 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

CNBC-Moderator Jim Cramer hat Nvidia-Anleger vor bevorstehenden Turbulenzen gewarnt. In seiner Sendung am Mittwoch äußerte sich Cramer deutlich zu den aktuellen Rücksetzern im Technologiesektor – insbesondere bei Nvidia.

Während US-Aktien weiterhin teuer und im MSCI-World-Index hochgewichtet sind, notieren japanische Werte zu moderaten Bewertungen.

Der nächste Grund für ein breites Grinsen bei Deutz-Aktionären. Nach der Privatbank Hauck & Aufhäuser zieht nun Warburg Research nach und schraubt das Kursziel der Deutz-Aktie auf das höchste am Markt.

Der südkoreanische Rüstungskonzern Hanwha Aerospace ist zur wachstumsstärksten Verteidigungsaktie weltweit geworden.

Es gibt ein Ende für Nvidias jüngste schwierige Phase, und das bedeutet, dass jetzt eine ausgezeichnete Kaufgelegenheit für die Aktien des Lieblings für künstlichen Intelligenz bestehen könnte, so die Bank of America.

Nicht FOMO, sondern FOMM – die Angst, Fehler zu machen – halte Menschen vom Bitcoin-Reichtum ab, sagt Robert Kiyosaki. Wo er den Bitcoin-Kurs in diesem Jahr noch sieht.

Schwache Geschäftszahlen und nachlassende Rüstungsphantasien der Anleger bewegten die Deutz-Aktie am Donnerstag Richtung Süden, ehe sie am Freitag wieder kräftig aufdrehte. Steht die Aktie vor einer neuen Rallye?

Die Aktien von Nvidia gerieten am Mittwochmorgen unter Verkaufsdruck. Grund sind wachsende Zweifel an der Rentabilität von Investitionen in künstliche Intelligenz sowie neue regulatorische Hürden in China.