Irans Präsident lehnt direkte Verhandlungen mit Trump-Regierung ab

TEHERAN (dpa-AFX) - Der iranische Präsident Massud Peseschkian hat direkte Verhandlungen mit der US-Regierung von Präsident Donald Trump erneut abgelehnt. "Wir haben über Oman auf den Brief des US-Präsidenten geantwortet und die Option direkter Gespräche abgelehnt, sind aber offen für indirekte Verhandlungen", sagte Peseschkian bei einer Kabinettssitzung in Teheran.

Der Iran sei zwar nicht gegen Verhandlungen, so Peseschkian, doch müssten die USA zuvor ihr "Fehlverhalten" in der Vergangenheit korrigieren und eine neue Vertrauensbasis schaffen, so der Präsident laut Nachrichtenagentur Isna.