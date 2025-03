Tote und viele Verletzte nach russischem Angriff auf Charkiw

CHARKIW (dpa-AFX) - Russland hat bei neuen Luftschlägen mit Drohnen gegen die ostukrainische Großstadt Charkiw nach Behördenangaben mindestens 2 Menschen getötet und 35 weitere verletzt. Unter den Verletzten seien auch fünf Kinder, teilte Militärgouverneur Oleh Synjehubow bei Telegram mit. Ein Mann und eine Frau seien gestorben. Betroffen von den Drohnenschlägen waren mehrere Stadtteile. Dutzende Häuser seien zerstört worden, teilten die Behörden mit.

Der ukrainische Generalstab berichtete, dass auch ein Militärkrankenhaus getroffen worden sei, in dem im Krieg verwundete Soldaten behandelt werden. Der "feige Schlag" sei ein Verstoß gegen internationales humanitäres Recht, solche Ziele anzugreifen. Schäden gab es laut Behörden auch an einem Einkaufszentrum, an Wohnhäusern und einem Bürogebäude.