BVB schöpft wieder Mut im Rennen um Europa

Rhinestock schrieb heute 16:30

Wo ist hier die echte Relevanz dafür in diesem BVB Thread ? Was sollen ellenlange Diskussion zu Off Topic Dinge wie Thomas Müller? Kann doch keinen überfordern bei W.O. dann mal einen eigenen Bayern München Thread zu erstellen, wenn man alles was dort passiert kommentieren will. Und wenn manche Leute ständig über jede noch so belanglose Kleinigkeit bezüglich Fußball reden wollen, dann für so etwas vielleicht einen "Fussball-Kraut-und- Rüben-Thread" erstellen. Oder einfach bei www.tansfermarkt.de die jeweiligen Vereinsforen nutzen. Ist ja nicht so, als ob es bezüglich des BVB nicht genug Themen gäbe zum diskutieren, oder?