Target: Dividende 53 Jahre erhöht und nur 50 Prozent Ausschüttungsquote

Zwar ist die Serie von kontinuierlichen Erhöhungen nicht ganz so lang wie bei American States Water, dem König der Dividendenkönige und unser Thema im Dividenden-Radar der vergangenen Woche, dafür gibt es andere gute Gründe, mit denen Target punkten kann.

Doch eines gilt für beide Unternehmen: Sie sind eher für Investoren geeignet, die langfristig denken und anlegen. So hat beispielsweise der Aktienkurs von Target über die letzten zehn Jahre pro Jahr lediglich etwa 5,6 Prozent zugelegt. (Über deutlich kürzere Zeiträume sieht es richtig trübe aus.) Die Dividende wurde gleichzeitig allerdings um 8,4 Prozent pro Jahr angehoben. Zum Vergleich: Im Branchendurchschnitt wurden die Ausschüttungen in dem Zeitraum um 5,7 Prozent erhöht.

Langfristige Dividendenpolitik als Sicherheitsanker

Target zahlt seit 1967 eine Dividende und hat diese über mehr als ein halbes Jahrhundert hinweg jährlich erhöht. Diese beeindruckende Serie von Dividendenerhöhungen macht das Unternehmen zu einem der stabilsten Player in der oft volatilen Einzelhandelsbranche.

Im Juni 2024 wurde die Quartalsdividende auf 1,12 US-Dollar pro Aktie erhöht, was einer jährlichen Ausschüttung von 4,48 US-Dollar entspricht. Die aktuelle Dividendenrendite von 4,32 Prozent ist gut 43 Prozent höher als der Branchendurchschnitt und mehr als dreimal so hoch wie der Durchschnitt im S&P 500 Index von 1,27 Prozent.

Angesichts einer Ausschüttungsquote von etwa 50 Prozent der jährlichen Gewinne bleibt Target auch noch ausreichend Raum für zukünftige Erhöhungen. Von Seeking Alpha erfasste Analysten gehen davon aus, dass der Konzern seine Ausschüttungen bis 2027 auf 4,62 US-Dollar pro Kalenderjahr und bis 2028 auf 4,71 US-Dollar erhöhen wird. Wobei die Prognosen für 2027 bis 5,00 US-Dollar reichen und die für 2028 bis 5,25 US-Dollar.

Kommt eine Kürzung?

Es gibt allerdings auch Stimmen, die vor der ersten Dividendenkürzung seit mehr als fünf Jahrzehnten warnen und für 2027 eine Senkung auf 3,25 US-Dollar vorhersagen. Angesichts der Bedeutung, die verlässliche Ausschüttungen bislang für das Unternehmen hatten, wäre das ein herber Schlag für die Glaubwürdigkeit des Managements.

Mit Blick auf die Anlageempfehlung raten die 37 von MarketScreener erfassten Analysten, die die Aktie beobachten, aber dazu, sie Aufzustocken. Ihr mittleres Kursziel von 136,00 US-Dollar entspricht einem Aufwärtspotenzial über die nächsten 12 Monate hinweg von mehr als 31 Prozent.

Anpassungsfähigkeit und Innovationskraft

Target hat sich in den vergangenen Jahrzehnten relativ erfolgreich an die sich wandelnden Marktbedingungen angepasst. Das Unternehmen hat erheblich in den Ausbau seiner E-Commerce-Plattformen und die Entwicklung neuer Vertriebskanäle investiert.

Diese Investitionen haben sich insbesondere während der COVID-19-Pandemie ausgezahlt, als der Online-Handel förmlich explodierte und mit ihm auch die Einnahmen des Unternehmens. Mit der Einführung von Diensten wie der Lieferung am gleichen Tag und dem Ausbau kleinerer Filialen in städtischen Gebieten hat Target seine Marktposition erfolgreich gefestigt und ausgebaut.

Wirtschaftliche Resilienz

Die Fähigkeit von Target, auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten zu erfolgreich zu wirtschaften, wird durch die Entwicklung während der globalen Finanzkrise von 2007 bis 2009 und der COVID-19-Pandemie unterstrichen. In beiden Fällen hat Target nicht nur seine Dividendenstrategie aufrechterhalten und die Ausschüttungen weiter erhöht, sondern auch das Geschäftswachstum fortgesetzt.

Dies zeugt von der robusten Geschäftsstrategie des Unternehmens und seiner Fähigkeit, sich schnell an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Die Diversifikation des Produktangebots und die starke Präsenz sowohl im physischen Einzelhandel als auch im Online-Verkauf machen Target zu einem der widerstandsfähigsten Akteure in der Einzelhandelsbranche.

Operative Effizienz und zukunftsorientierte Strategien

Trotz der Herausforderungen, die der Einzelhandelssektor mit sich bringt, wie dünne Gewinnmargen und hohe Konkurrenz, hat Target bewiesen, dass es effizient wirtschaften kann. So wurden in Zeiten, in denen die Gewinne sprudelten, Mittel für die Neugestaltung der Filialen und die Optimierung der Lieferkette investiert, die es Target ermöglichen, wettbewerbsfähige Preise anzubieten und gleichzeitig profitabel zu bleiben.

Darüber hinaus hat das Unternehmen seine strategische Ausrichtung auf zukunftsträchtige Bereiche wie digitale Dienste und umweltfreundliche Lösungen verstärkt, was seine Position als führendes Einzelhandelsunternehmen weiter festigt.

Ziele

Laut der jüngsten Gewinnmitteilung strebt das Target-Management in den nächsten fünf Jahren ein Umsatzwachstum von 15 Milliarden US-Dollar an. Zudem wurde angekündigt, dass der Konzern seinen Anteil an dem 7,2 Billionen US-Dollar schweren Einzelhandelsmarkt der Vereinigten Staaten ausbauen will. Etwa die Hälfte davon sieht Target als potenziellen Zielmarkt an.

Aktuell beträgt der Anteil von Target an diesem Zielmarkt laut Unternehmensangaben 3 Prozent. Es sind keine in Stein gemeißelten Pläne, aber wenn es dem Unternehmen tatsächlich gelingen würde, seinen Anteil auch nur um einen Prozentpunkt zu erhöhen, kämen langfristig 36 Milliarden US-Dollar zum Jahresumsatz hinzu. Im abgelaufenen Geschäftsjahr erwirtschaftete Target insgesamt einen Umsatz von 106,6 Milliarden US-Dollar.

Was macht der Verbraucher?

Ob dies tatsächlich gelingt, hängt vor allem von den Verbrauchern ab. Bislang gingen Analysten davon aus, dass sich das Umfeld einer sinkenden Inflation und sinkender Zinsen, einem stabilen Arbeitsmarkt und gleichzeitig steigenden Aktienmärkten, positiv auf das Verbrauchervertrauen auswirken würde. So ganz klar ist das mittlerweile allerdings nicht mehr.

Im Februar fiel das US-Verbrauchervertrauen zurück, da die Verbraucher mit Blick auf die Wirtschaftsaussichten für die nächsten 6 Monate nicht mehr so zuversichtlich sind. Diese Stimmung deckt sich mit der Aussage von Target-CEO Brian Cornell in der letzten Telefonkonferenz. Er erklärte, dass die Verbraucher bei ihren Ausgaben vorsichtig geworden seien.

Auslöser für die wachsende Vorsicht sind nicht zuletzt die zunehmenden wirtschaftlichen und politischen Streitigkeiten der USA mit ihren größten Handelspartnern. Da bei Target allerdings fast der komplette Umsatz auf die USA entfällt, ist das Unternehmen von den sich verschlechternden Beziehungen zu anderen Ländern weniger betroffen. Von einer möglichen Kaufzurückhaltung aufgrund steigender Preise allerdings schon.

Ausblick und Bewertung

Für 2025 erwartet Target eine Umsatzsteigerung von etwa 1 Prozent und eine leichte Verbesserung der Betriebsmargen. Diese Prognose spiegelt das Vertrauen des Managements in die Fähigkeit des Unternehmens wider, weiterhin zu wachsen und seinen Aktionären Wert zu bieten.

Mit einer aktuellen Bewertung, die ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,6 aufweist, erscheint Target unterbewertet, besonders im Vergleich zu historischen Werten und den höheren Bewertungen von Wettbewerbern. Der Branchendurchschnitt liegt bei 16,5 und der Durchschnitt von Target über die vergangenen fünf Jahre bei 18,8.

Fazit

In einem Umfeld, in dem wirtschaftliche Unsicherheiten und Marktvolatilitäten zunehmen, suchen Investoren zunehmend nach sicheren Anlagehäfen. Target als ein zuverlässiger Dividendenkönig hebt sich in solchen Zeiten mit 53 Jahren kontinuierlich gestiegenen Dividenden hervor und kann einen stabilen Anker in einem Portfolio darstellen. Trotz einer schwachen Wachstumsrate des Aktienkurses über die letzten zehn Jahre, bietet die hohe Dividendensteigerungsrate von 8,4 Prozent pro Jahr ein gutes Trostpflaster.

Die Dividendenpolitik von Target ist nicht nur ein Zeichen für finanzielle Stabilität, sondern zeigt auch, dass die Belohnung der Aktionäre für das Management ein wichtiger Faktor ist. Mit einer aktuellen Dividendenrendite von 4,32 Prozent und einer Ausschüttungsquote von etwa 50 Prozent der jährlichen Gewinne, bleibt genug Spielraum für zukünftige Erhöhungen.

Zusammenfassend bietet Target mit seiner langjährigen Dividendenhistorie und seiner Fähigkeit, auch in schwierigen Zeiten stabil zu wirtschaften, eine attraktive Option für passive Investoren, die nach langfristigen, sicheren Erträgen suchen. Während es wichtig ist, die potenziellen Risiken im Auge zu behalten, bietet die Dividendenpolitik von Target eine seltene Kombination aus Sicherheit, Wachstum und attraktiven Renditen, die die Aktie zu einem interessanten Bestandteil eines konservativen Investmentportfolios machen kann.

Passives Einkommen

Wer mit der Target-Aktie auf ein passives Einkommen von 12.000 Euro (aktuell 12.950 US-Dollar) kommen will, benötigt dafür bei einer Jahresdividende von 4,48 US-Dollar etwa 2.890 Anteilsscheine des Unternehmens. Bei einem Aktienkurs von 103,65 US-Dollar entspricht das einem Investment von rund 299.500 US-Dollar (277.000 Euro).

Zum Vergleich: Bei dem Dividendenkönig American States Water aus dem Radar der vergangenen Woche waren dafür rund 486.000 Euro notwendig. Beim Target-Konkurrenten Walmart, dem weltgrößten Einzelhändler, der ebenfalls zu den Dividendenkönigen zählt, müssten Anleger dafür aktuell etwa 1,17 Millionen US-Dollar (1,08 Millionen Euro) auf den Tisch legen. Bei dem Warenhausriesen Kohl's (hier im Dividenden-Radar), der seine Ausschüttungen kürzlich deutlich reduziert hat, wären es aktuell 203.000 Euro.

Übersicht zur Dividende von Target*

Marktkapitalisierung: 47,2 Milliarden US-Dollar

Dividende erhöht: 53 Jahre in Folge

Dividende nicht reduziert: 53 Jahre in Folge

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: 58 Jahre in Folge

Durchschnittliche Erhöhung der Dividende in 10 Jahren: 8,4% p.a.



Zeitplan

12.03.2025: Dividendenankündigung

14.05.2025: Ex-Tag/Record Date

01.06.2025: Dividendenzahlung

* Quelle: Target, wallstreetONLINE.

Kalenderjahr Dividendenrendite in %** Dividende in US-Dollar 2027e 4,52e 4,68e*** 2026e 4,44e 4,60e*** 2025e 4,36e 4,52e*** 2024 3,31 4,44 2023 3,18 4,36 2022 2,85 3,96 2021 1,50 3,16 2020 1,69 2,68 2019 2,30 2,60 2018 4,46 2,52 2017 4,51 2,44

* Quellen: Target, FactSet, wallstreetONLINE.

** Zur Errechnung der zurückliegenden Dividendenrendite wurde der Schlusskurs des jeweiligen Kalenderjahres genommen, beziehungsweise bei den Prognosen der aktuelle Kurs.

*** Zur Errechnung der künftigen Dividenden sind wir von der konservativen Annahme ausgegangen, dass es wie zuletzt um 1,8 Prozrent pro Jahr aufwärts geht.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Weitere interessante Dividenden-Aktien befinden sich übrigens auch in der Dividenden-Watchlist unseres Börsenexperten Markus Weingran, dessen Börsenlounge sich täglich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst.

