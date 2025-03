Slenergy stellt fortschrittliches C&I-Energiespeichersystem SL50/128CH3-W vor und verbessert damit die globalen nachhaltigen Energielösungen

FRANKFURT, Deutschland, 31. März 2025 /PRNewswire/ -- Slenergy Technology, ein weltweit führender Anbieter von nachhaltigen, intelligenten Energielösungen, kündigte heute sein hochmodernes Energiespeichersystem für Gewerbe und Industrie (C&I) an, das SL50/128CH3-W, das Unternehmen ein zuverlässiges, skalierbares und kosteneffizientes Energiemanagement ermöglicht. Diese Innovation unterstreicht das Engagement von Slenergy, die Energieunabhängigkeit durch fortschrittliche Technologie und integrierte Systeme zu fördern.

Informationen zu Slenergy Technology

Slenergy wurde 2023 von Pionieren der Solarenergie gegründet und hat sich schnell zu einem wichtigen Akteur im Bereich der erneuerbaren Energien entwickelt. Mit Forschungs- und Entwicklungszentren in Deutschland und China, einer hochmodernen Produktionsstätte in Chuzhou und einer globalen Präsenz in Europa und Asien bietet das Unternehmen End-to-End-Lösungen für private, gewerbliche und Energieversorgungsanwendungen. Das Portfolio von Slenergy umfasst Wechselrichter, Energiespeichersysteme (ESS) und intelligente Energiemanagementplattformen, die auf über ein Gigawatt (GW) an Wechselrichterkapazität und ein GWh an Energiespeichern weltweit zurückgreifen.

SL50/128CH3-W: Neudefinition der Energiespeicherung für Gewerbe und Industrie

Das SL50/128CH3-W wurde entwickelt, um die strengen Anforderungen gewerblicher und industrieller Energieverbraucher zu erfüllen, und vereint Sicherheit, Effizienz und Flexibilität. Die wichtigsten Merkmale sind:

1. Unvergleichliche Sicherheit

Dreifacher Schutz : Weltraumtauglicher Brandschutz, wasserbasierte Feuerunterdrückung und entlüftete Explosionskonstruktion.

: Weltraumtauglicher Brandschutz, wasserbasierte Feuerunterdrückung und entlüftete Explosionskonstruktion. Intelligente Überwachung : Integrierte Rauch-, Temperatur- und Gasdetektoren mit Echtzeitalarmen.

: Integrierte Rauch-, Temperatur- und Gasdetektoren mit Echtzeitalarmen. EV-Grade-Batteriezellen: Ein strenges Screening der LFP (LiFePO4)-Zellen gewährleistet Langlebigkeit und Konsistenz.

2. Hoher Wirkungsgrad und Wärmemanagement

Flüssigkeitskühlung : Hält die Temperaturdifferenz zwischen den Zellen unter 21 °C und optimiert die Leistung auch unter extremen Bedingungen (-35 °C bis +55 °C).

: Hält die Temperaturdifferenz zwischen den Zellen unter 21 °C und optimiert die Leistung auch unter extremen Bedingungen (-35 °C bis +55 °C). Umwandlungswirkungsgrad von 98,5 %: Die Drei-Ebenen-Topologie maximiert die Energieausbeute und minimiert gleichzeitig die Verluste.

3. Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit