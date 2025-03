Termine am 31. März 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 31. März 2025

SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Zeremonie Deutsche Börse Group zu digitaler Plattform D7 Mit einem Bell Ringing auf dem Frankfurter Börsenparkett feiert die Deutsche Börse Group eine Million digitale Wertpapieremissionen auf der Plattform D7. Vertreter von Deutsche Börse, KfW und DZ Bank sprechen vor Ort.

DEU: Tarifvertag zwischen Bahn und EVG läuft aus - Ende der Friedenspflicht

DEU: Pilotengewerkschaft VC Cockpit lädt Lufthansa-Management zu Gespräch über Tarif-Fragen ein

DEU: Fortsetzung Hannover Messe 2025

+ 08.00 Pk Verbände BDI, VDMA und ZVEI, Convention Center + 0900 Messerundgang des geschäftsführenden Bundeskanzlers Olaf Scholz (SPD) mit Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) + 1000 Messerundgang des geschäftsführenden Bundesministers für Landwirtschaft Cem Özdemir (Grüne) + 1030 Veranstaltung der IG Metall zum Industriestandort Deutschland u.a. mit der Ersten Vorsitzenden der IG Metall Christiane Benner und dem ehemaligen Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) (Digital Transformation Stage in Halle 17) + 1100 Deutsch-Kanadischer Business Summit

+ 1200 Pk VDMA-Studie «Generative AI im Maschinen- und Anlagenbau. Vom Versprechen zur Profitabilität», Convention Center + 1300 Talk «Wasserstoff: Dekarbonisierung ohne Deindustrialisierung» mit Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) + 1400 Virtuelle Jahrespressekonferenz der Arbeitsgemeinschaft Zuliefererindustrie (ArGeZ) + 1425 Podiumsdiskussion «Grüne Start-ups als Booster für Wirtschaft und Umwelt - Wie innovative Ideen sichtbar werden», u.a. mit Oliver Krischer, Umwelt- und Verkehrsminister NRW (Grüne) + 1630 Buchpremiere und Panelgespräch "Ideenfabriken - Identifikationsräume - Zukunft der Arbeit", u.a. mit BDI-Vizepräsident Siegfried Russwurm + 1735 Ehrung der HERMES Awards Nominierten & Gewinner sowie HERMES Startup Award Gewinner 2025 + 1750 Night of Innovations

+ 1800 EU Policy Reception

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi