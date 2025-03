Calibre Mining meldet den Erhalt einer einstweiligen Verfügung sowie die Einreichung und den Versand der Versammlungsunterlagen für die außerordentliche Versammlung der Wertpapierinhaber in Verbindung mit dem Unternehmenszusammenschluss mit Equinox Gold

- Ihre Stimme ist wichtig, unabhängig davon, wie viele Calibre-Aktien und Aktienoptionen Sie besitzen.

- Das Board of Directors von Calibre empfiehlt den Calibre-Aktionären, FÜR den Arrangement-Beschluss zu stimmen.

- Wenn Sie Unterstützung bei der Stimmabgabe benötigen, wenden Sie sich bitte an die Laurel Hill Advisory Group unter der Telefonnummer 1-877-452-7184 (gebührenfrei in Nordamerika) oder 1-416-304-0211 (R-Gespräch, international) oder per E-Mail an assistance@laurelhill.com

Vancouver, B.C. - 28. März 2025: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) ("Calibre" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining- ... - freut sich, bekannt zu geben, dass Calibre im Zusammenhang mit dem zuvor angekündigten Unternehmenszusammenschluss (das "Arrangement") mit Equinox Gold Corp. (TSX: EQX; NYSE:EQX) ("Equinox"), Calibre sein Management-Informationsrundschreiben (das "Rundschreiben") und die dazugehörigen Unterlagen (zusammen die "Versammlungsunterlagen") für die bevorstehende außerordentliche Versammlung (die "Versammlung") der Inhaber von Calibre-Stammaktien (die "Calibre-Aktionäre") und der Inhaber von Optionen, die im Rahmen des geänderten und neu gefassten langfristigen Anreizplans von Calibre ausgegeben wurden (die "Calibre-Optionsinhaber" und zusammen mit den Calibre-Aktionären die "Calibre-Sicherheitsinhaber"), eingereicht und mit dem Versand begonnen hat.

Die Versammlungsunterlagen sind nun im Profil von Calibre auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter Calibre Mining - April 24, 2025 Special Meeting of Calibre Securityholders verfügbar. Calibre-Aktionäre, die zum Geschäftsschluss am 18. März 2025 eingetragen sind, werden die Versammlungsunterlagen per Post erhalten und werden gebeten, diese sorgfältig zu lesen.

Details zum Treffen

Die Versammlung findet am Donnerstag, den 24. April 2025, um 10:00 Uhr (Ortszeit Vancouver) in den Büros von Cassels Brock & Blackwell LLP, Suite 2200, RBC Place, 885 West Georgia Street, Vancouver, British Columbia statt. Die Versammlung wird persönlich abgehalten, Calibre-Aktionäre können jedoch auch per Live-Webcast unter meetnow.global/MZLUU6Z an der Versammlung teilnehmen. Nur persönlich anwesende und stimmberechtigte Calibre-Aktionäre können während der Versammlung abstimmen. Alle Calibre Wertpapierinhaber, die an der Versammlung über die Live-Übertragung im Internet teilnehmen, können nicht an der Versammlung teilnehmen.

Auf der Versammlung werden die Calibre-Anteilseigner gebeten, einen Sonderbeschluss (der "Arrangement-Beschluss") zu prüfen und, falls dies als ratsam erachtet wird, zu verabschieden, um das Arrangement gemäß Teil 9, Division 5 des Business Corporations Act (British Columbia) zu genehmigen, wobei Equinox (unter anderem) alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Calibre gemäß dem Arrangement-Vertrag vom 23. Februar 2025 (der "Arrangement-Vertrag") erwerben wird.

Gemäß den Bedingungen des Arrangements wird jede Calibre-Aktie gegen 0,31 Equinox-Stammaktien getauscht. Wenn das Arrangement abgeschlossen ist, werden die bestehenden Equinox- und ehemaligen Calibre-Aktionäre (einschließlich der ehemaligen Inhaber von Restricted Share Units und Performance Share Units von Calibre) etwa 63 % bzw. 37 % des kombinierten Unternehmens besitzen.

Einstweilige Verfügung und Vorabentscheidungsbescheinigung

Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass der Supreme Court of British Columbia (das "Gericht") eine einstweilige Verfügung (die "einstweilige Verfügung") in Bezug auf das Arrangement erlassen hat, die Calibre ermächtigt, mit der Versammlung fortzufahren und andere mit der Versammlung verbundene Angelegenheiten zu regeln. Eine Kopie der einstweiligen Verfügung ist in diesem Rundschreiben enthalten. Vorbehaltlich der Zustimmung der Calibre-Aktionäre auf der Versammlung wird erwartet, dass Calibre am 29. April 2025 eine endgültige Verfügung des Gerichts zur Genehmigung des Arrangements beantragen wird.

Darüber hinaus erhielt das Unternehmen am 25. März 2025 eine Vorabgenehmigung ("ARC") von der Wettbewerbskommission gemäß Abschnitt 102 des Competition Act, wonach die Kommission nicht beabsichtigt, einen Antrag in Bezug auf die Transaktion zu stellen. Dieses ARC erfüllt die Bedingung der kanadischen Wettbewerbsgenehmigung für den Abschluss des Arrangements. Unter der Annahme, dass alle Bedingungen für den Abschluss des Arrangements erfüllt werden oder darauf verzichtet wird, wird das Arrangement voraussichtlich bis zum Ende des zweiten Quartals 2025 abgeschlossen sein.

Strategische Überlegungen

Die Kombination von Calibre und Equinox schafft:

- Ein großer diversifizierter Goldproduzent in Nord- und Südamerika: Potenzial für eine jährliche Goldproduktion von mehr als 1,2 Millionen Unzen[i] aus einem Portfolio von Minen in fünf Ländern auf dem amerikanischen Kontinent.

- Der zweitgrößte Goldproduzent in Kanada: Die Greenstone Goldmine und die Valentine Goldmine, zwei neue, langlebige und kostengünstige Goldminen im Tagebau, werden bei voller Auslastung voraussichtlich zusammen 590.000 Unzen Gold pro Jahr produzieren[ii] .

- Erheblicher freier Cashflow: Der sofortige Anstieg der Produktion bei rekordhohen Goldpreisen wird voraussichtlich zu einem überragenden freien Cashflow führen, der es dem fusionierten Unternehmen ermöglicht, den Verschuldungsgrad rasch zu senken.

- Außergewöhnliches Wachstumsprofil: Zusätzliches Produktionswachstum durch die Inbetriebnahme der Goldmine Valentine und eine Pipeline von Erschließungs- und Erweiterungsprojekten.

- Erhebliches Neubewertungspotenzial auf der Grundlage der Bewertung der Vergleichsunternehmen: Größere Größe, geringeres Risiko, kurzfristiges Produktionswachstum und überlegener freier Cashflow im Vergleich zu den Wettbewerbern, was ein erhebliches Neubewertungspotenzial bietet.

- Ein branchenführendes Team: Ross Beaty, Blayne Johnson und Doug Forster von Featherstone Capital, die alle im Vorstand des fusionierten Unternehmens tätig sein werden, haben eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Erbringung von Leistungen und der Schaffung von Mehrwert für die Aktionäre vorzuweisen. Insgesamt werden vier Direktoren von Calibre im Vorstand des fusionierten Unternehmens tätig sein, und Darren Hall, der Präsident und Chief Executive Officer von Calibre, wird als Präsident und Chief Operating Officer des fusionierten Unternehmens tätig sein und die volle Verantwortung für das kombinierte Geschäft übernehmen

Empfehlung des Vorstands

Der Vorstand von Calibre (der "Vorstand") hat einstimmig beschlossen, dass die Vereinbarung im besten Interesse von Calibre ist und empfiehlt den Calibre-Aktionären, FÜR den Beschluss der Vereinbarung zu stimmen.

Calibre Wertpapierinhabern wird empfohlen, das Rundschreiben sorgfältig in seiner Gesamtheit zu lesen und so bald wie möglich gemäß den Anweisungen zu wählen, die dem entsprechenden Vollmachts- oder Weisungsformular beiliegen, das den Calibre Wertpapierinhabern zusammen mit dem Rundschreiben zugesandt wurde. Die Frist für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte endet am 22. April 2025 um 10:00 Uhr (Ortszeit Vancouver).

Wie man wählt

Fragen von Aktionären und Unterstützung bei der Stimmabgabe

Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung bei der Stimmabgabe benötigen, wenden Sie sich bitte an den Bevollmächtigten von Calibre:

Laurel Hill Beratungsgruppe

Gebührenfrei (Nordamerika): 1-877-452-7185

R-Gespräch (international): 1-416-304-0211

E-Mail: assistance@laurelhill.com

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von David Schonfeldt P.Geo., Calibres Corporate Chief Geologist und eine "qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101, genehmigt.

Über Calibre

Calibre (TSX:CXB) ist ein an der kanadischen Börse notierter, auf Nord- und Südamerika fokussierter, wachsender mittelgroßer Goldproduzent mit einer starken Pipeline an Erschließungs- und Explorationsmöglichkeiten in Neufundland und Labrador in Kanada, Nevada und Washington in den USA sowie Nicaragua. Calibre konzentriert sich auf die Schaffung nachhaltiger Werte für die Aktionäre, die lokalen Gemeinden und alle Stakeholder durch einen verantwortungsvollen Betrieb und einen disziplinierten Ansatz für Wachstum. Mit einer starken Bilanz, einem bewährten Managementteam, einem starken operativen Cashflow, wertsteigernden Erschließungsprojekten und Explorationsmöglichkeiten auf Distriktebene wird Calibre einen erheblichen Wert freisetzen.

Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen

Calibre hat bestimmte Nicht-IFRS-Kennzahlen aufgenommen, die im Folgenden erläutert werden. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen, zusätzlich zu den konventionellen, nach IFRS erstellten Kennzahlen, den Anlegern eine bessere Möglichkeit bieten, die zugrunde liegende Leistung des Unternehmens zu bewerten. Diese Non-IFRS-Kennzahlen sollen zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für nach IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. Diese Kennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung, die nach IFRS vorgeschrieben ist, und sind daher möglicherweise nicht mit denen anderer Emittenten vergleichbar.

Freier Cash Flow

Der freie Cashflow subtrahiert die nachhaltigen Investitionsausgaben vom Nettobarmittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit und dient als Indikator für die Fähigkeit, nach den nachhaltigen Kapitalinvestitionen Barmittel aus der Geschäftstätigkeit zu generieren.

IM NAMEN DES VORSTANDES

"Darren Hall"

Darren Hall, Präsident und Vorstandsvorsitzender

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Ryan King

SVP Unternehmensentwicklung & IR

T: 604.628.1012

E: calibre@calibremining.com

W: www.calibremining.com

Der Hauptsitz von Calibre befindet sich in Suite 1560, 200 Burrard St., Vancouver, British Columbia, V6C 3L6.

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die Toronto Stock Exchange hat diese Pressemitteilung weder geprüft noch übernimmt sie die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die wir in der Zukunft erwarten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt und die durch Wörter wie "erwarten", "planen", "antizipieren", "projizieren", "anvisieren", "potenziell", "zeitlich planen", "prognostizieren", "budgetieren", "schätzen", "annehmen", "beabsichtigen", "Strategie", "Ziel", "objektiv", "möglich" oder "glauben" und ähnliche Ausdrücke oder deren negative Konnotationen gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "könnten", "sollten" oder "könnten". Dazu gehören, ohne Einschränkung, Aussagen in Bezug auf die Versammlung, den Versand und die Einreichung der Versammlungsunterlagen; die Genehmigung des Arrangements durch die Calibre-Anteilseigner; die Beantragung einer endgültigen gerichtlichen Verfügung zur Genehmigung des Arrangements; den Zeitplan für den Abschluss des Arrangements; die Pläne und Erwartungen von Calibre und dem kombinierten Unternehmen in Bezug auf das vorgeschlagene Arrangement; die Erwartungen hinsichtlich des Explorationspotenzials und der Produktionskapazitäten des kombinierten Unternehmens; die potenzielle Bewertung des zusammengeschlossenen Unternehmens nach Abschluss des Arrangements; die Genauigkeit der Pro-forma-Finanzlage und der Aussichten des zusammengeschlossenen Unternehmens nach Abschluss des Arrangements; die erwarteten Vorteile des neuen Vorstands und Managementteams des zusammengeschlossenen Unternehmens; und die erwarteten Auswirkungen des geplanten Arrangements auf die Betriebsergebnisse, die Finanzlage, die Wachstumsmöglichkeiten und die Wettbewerbsposition des zusammengeschlossenen Unternehmens.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Möglichkeit, dass die Calibre-Sicherheitsaktionäre dem Arrangement oder die Equinox-Aktionäre der Aktienemission nicht zustimmen; das Risiko, dass eine andere Bedingung für den Abschluss des Arrangements nicht erfüllt wird; das Risiko, dass sich der Abschluss des Arrangements verzögert oder gar nicht stattfindet; das Risiko, dass entweder Calibre oder Equinox die Arrangement-Vereinbarung kündigen und entweder Calibre oder Equinox eine Kündigungsgebühr an die jeweils andere Partei zahlen muss; mögliche nachteilige Reaktionen oder Veränderungen in den Geschäfts- oder Mitarbeiterbeziehungen von Calibre oder Equinox, einschließlich solcher, die sich aus der Ankündigung oder dem Abschluss der Vereinbarung ergeben; die Ablenkung der Zeit des Managements für transaktionsbezogene Fragen; der endgültige Zeitplan, das Ergebnis und die Ergebnisse der Integration der Geschäfte von Calibre und Equinox; die Auswirkungen des Zusammenschlusses von Calibre und Equinox, einschließlich der zukünftigen Finanzlage, der Betriebsergebnisse, der Strategie und der Pläne des kombinierten Unternehmens; die Fähigkeit des zusammengeschlossenen Unternehmens, die erwarteten Synergien im erwarteten Zeitrahmen oder überhaupt zu realisieren; Veränderungen auf den Kapitalmärkten und die Fähigkeit des zusammengeschlossenen Unternehmens, den Betrieb in der erwarteten Weise zu finanzieren; das Risiko, dass Calibre oder Equinox nicht die erforderlichen gerichtlichen, börslichen und behördlichen Genehmigungen erhalten, um das Arrangement durchzuführen; das Risiko von Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem vorgeschlagenen Arrangement; das Risiko von Änderungen von Gesetzen, behördlichen Vorschriften oder Durchsetzungspraktiken; die Auswirkungen von Rohstoffpreisen, Schätzungen der Lebensdauer von Minen; der Zeitpunkt und die Höhe der geschätzten zukünftigen Produktion; die Risiken von Bergbauaktivitäten; die Tatsache, dass die Betriebskosten und Geschäftsunterbrechungen nach der öffentlichen Ankündigung oder dem Abschluss des Arrangements höher als erwartet ausfallen könnten; und andere Risiken und Ungewissheiten, die in Calibres Jahresinformationsblatt ("AIF") für das am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangene Jahr, in der Managementdiskussion und -analyse für das am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangene Jahr sowie in anderen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens, die auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca.

Die zukunftsgerichteten Aussagen von Calibre basieren auf den geltenden Annahmen und Faktoren, die die Geschäftsleitung zum Zeitpunkt dieses Dokuments für angemessen hält, und zwar auf der Grundlage der Informationen, die der Geschäftsleitung zu diesem Zeitpunkt vorliegen. Calibre übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften können erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Dementsprechend sollte kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden.

[i] Mittelwert der Prognose von Equinox Gold für 2025 plus Mittelwert der Prognose von Calibre für 2025 auf Ganzjahresbasis, plus zusätzliche 65.000 Unzen bei einer Auslastung von Greenstone und 200.000 Unzen bei einer Auslastung von Valentine. Beinhaltet nicht die Produktion der Goldmine Los Filos von Equinox oder die Erweiterungsprojekte der beiden Unternehmen.

[ii] Durchschnittliche Jahresproduktion gemäß den Schätzungen in den jüngsten technischen Berichten für jedes Projekt, die auf der Website des jeweiligen Unternehmens und auf SEDAR+ zum Herunterladen zur Verfügung stehen.

