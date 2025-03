Grünstahl-Anlage von Thyssenkrupp in Duisburg soll Ende 2027 starten

Essen (ots) - Der Chef des nordrhein-westfälischen Anlagenbauers SMS Group,

Jochen Burg, rechnet mit einem Start der Duisburger Direktreduktionsanlage für

eine klimafreundlichere Stahlproduktion in etwa zweieinhalb Jahren. "Die

derzeitigen Planungen sehen vor, die Anlage in Duisburg ab Ende 2027 Schritt für

Schritt hochzufahren", sagte Burg der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ,

Montagausgabe). Ursprünglich sollte schon Ende 2026 der Betrieb der

Direktreduktionsanlage (DRI-Anlage) starten. Die SMS Group mit Sitz in

Mönchengladbach, zu der weltweit rund 14.000 Beschäftigte gehören, sieht sich

als Weltmarktführer im Maschinen- und Anlagenbau für die Stahlindustrie.



Angesichts von Outsourcing-Plänen von Thyssenkrupp signalisiert die SMS Group

Interesse an der Übernahme von Stahl-Beschäftigten. "Natürlich können wir uns

vorstellen, Wartungsaufgaben und Instandhaltung von Anlagen auch in Deutschland

zu übernehmen", sagte Burg. "In den USA betreiben wir mittlerweile 32 solcher

Service-Werkstätten. Unser Anspruch ist dabei immer, die Leistungsfähigkeit der

Anlagen des Kunden zu steigern." Thyssenkrupp hatte angekündigt, in der

Stahlsparte rund 6000 Arbeitsplätze ausgliedern zu wollen.



