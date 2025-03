Weitere Verluste - Zollstreit im Fokus

DeepFrost schrieb 29.03.25, 17:52

Läuft doch gerade gut für den BTC, 😁...es geht Bergab. 👍



Die Überschriften sagen alles,



"Jetzt ist der Zeitpunkt zum investieren"

BTC steigt auf 1 Mio.

Wale kaufen wieder...bla bla bla

usw.



Ist natürlich das jetzt noch mehr Dumme gesucht werden die in Luft investieren.

Das ganze Luftschloss funktioniert nur so in dem andere darauf reinfallen und ihr Geld in Krypto stecken.



Ja es ist ein Shitcoin, wie alle Kryptos... darum geht es hier doch.



Ich hoffe dennoch das alle mit Gewinn irgendwann daraus kommen 👍. Ohne Haus und Hof zu verlieren.

Wenn alles komplett abstürzt