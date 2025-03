Millennial gibt den Abschluss der Privatplatzierung mit einem Gesamterlös von 4.929.200 $ bekannt

Die Privatplatzierung bestand aus 8.215.333 Einheiten zu einem Preis von 0,60 $ und brachte einen Erlös von 4.929.200,00 $

Im Zusammenhang mit der Privatplatzierung wurden Provisionen in Höhe von insgesamt 92.694,00 CDN$ gezahlt.

Die Anteile in den Einheiten und alle Anteile, die durch die Ausübung von Optionsscheinen ausgegeben werden, unterliegen einer viermonatigen Haltefrist, die am 28. Juli 2025 abläuft.

Die Erlöse aus der Privatplatzierung sollen zur Finanzierung von Explorations- und Erschließungsaktivitäten auf dem unternehmenseigenen Kaliprojekt Banio sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet werden.

Frühwarnung

Dieser Abschnitt über Frühwarnungen in dieser Pressemitteilung wird gemeinsam von der Quaternary Group Ltd. (der "Erwerber") und dem Unternehmen gemäß National Instrument 62-103 - The Early Warning System and Related Take-Over Bid and Insider Reporting Issues (Das Frühwarnsystem und damit zusammenhängende Fragen zu Übernahmeangeboten und Insiderberichten) herausgegeben und steht im Zusammenhang mit dem unten beschriebenen Erwerb von Eigentum an Wertpapieren des Unternehmens durch The Quaternary Group Ltd. (der "Erwerber").

Der Erwerber erwarb 2.333.333 Einheiten (bestehend aus 2.333.333 Aktien und 1.666.667 Warrants) aus der Privatplatzierung.

Der Erwerber hält nun insgesamt 24.468.833 Stammaktien und 8.166.667 Aktienkauf-Warrants (von denen 1.166.667 Warrants im Rahmen der Privatplatzierung erworben wurden), was ungefähr 26,41% der ausstehenden Stammaktien auf nicht verwässerter Basis und 32,28% der ausstehenden Stammaktien auf teilweise verwässerter Basis unter der Annahme der Ausübung aller Aktienkauf-Warrants des Erwerbers einschließlich der Warrants entspricht. Der Erwerber hält 7.000.000 Aktienkauf-Warrants, die in Verbindung mit einer früheren Finanzierung erworben wurden.

