DAX mit Abschlägen erwartet

Besonders die unberechenbare Handelspolitik unter US-Präsident Donald Trump hält die Märkte weiter in Atem und sorgte in der gesamten letzten Handelswoche für deutliche Abschläge. Eine Verschärfung des Handelskonflikts würde dementsprechend auch die Inflation weltweit wieder anheizen und die Zinsen weiter hochhalten. Trotz einer kurzzeitigen Erholung der US-Indizes in den letzten Wochen dürfte diese Entwicklung nur als gewöhnlicher Rücklauf auf das bereits im Februar etablierte Verkaufssignal darstellen. Dementsprechend wird in allen großen Indizes und auch beim DAX eine weitere Verkaufswelle erwartet, weshalb Händler sich tendenziell auf der Short-Seite positionieren sollten. Unterhalb von 22.320 Punkten führt der Fahrplan für den DAX in Richtung 21.513 Punkte. Ein passender Turbo Short Optionsschein wird im Anschluss vorgestellt. Auf der Oberseite bedarf es mindestens eines Ausbruchs über das Niveau von 23.204 Punkten, damit eine realistische Chance auf einen Gipfelsturm bei 23.476 Punkten eröffnet werden kann. Aktuell sind weder aus fundamentaler noch technischer Seite derartige Chancen ableitbar, können aber auch nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

Aktuelle Lage