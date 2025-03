GESCO SE (von GSC Research GmbH): Kaufen

frameh schrieb 24.11.24, 08:59

2009 haben die deutschen Unternehmen den Umgang mit kurzfristig eintretenden Geschäftseinbrüchen gelernt.



Bei strukturellen Problemen fallen einige Optionen aus. Wenn meine Produktionsprobleme Schwierigkeiten haben und kurz vor Schließung oder Verkauf stehen, fällt Kurzarbeit eigentlich aus - vorübergehende Beschäftigungsprobleme sind das dann nicht mehr.



Die Gesco Probleme liegen nicht nur bei den Unternehmen sondern bei Aufsichtsrat und Vorstand. Aufsichtsrat, weil er Vorstände aussucht und bestellt und deren Aufgaben überwacht. Die letzten 8-9 Jahre hat das nicht so gut geklappt. Die Fähigkeiten der Vorstände kann man am Aktienkurs ablesen.



@ . Der Hinweis auf Probleme bei Dörrenberg stimmt leider, geht aber nicht weit genug. Die zur Umsetzung stehenden Pläne stellen jahrzehntelange Konzepte in Frage. Die getroffenen Entscheidungen sind nicht die Fortführung erfolgreicher Strategien, sondern ändern fast alles.



Entweder ist das unternehmerische Bestarbeit oder eine Alles- oder Nichts-Entscheidung oder einfach ein Münzwurf. Die ehemalige 2. Ebene wird nicht ausgetauscht, sondern erhält Aufgaben in der 3. Ebene. Gut, dass die keine Kosten verursachen. Was da alles passieren kann, lernen Kinder in Disneys „König der Löwen“…… Die Belegschaft steht bei der Behandlung bisheriger Leistungsträger fassungslos daneben. Die „Wertschätzung“ in der LinkedIn-Blase behauptet etwas anderes.



Es gibt auch Weiterbeschäftigungen in der neuen Ebene, leider auch, wenn die Fähigkeiten dafür nicht vorliegen. Fehlende Köpfe werden extern zugekauft. Leider hat man in den letzten Jahren die langjährigen Beschäftigtenzahlen um 8 Prozent erhöht. Dafür gab es bei nachlassenden Geschäft bestimmt gute Gründe?



Die Krise bei Dörrenberg bedeutet den freien Fall von 1/3 der Gesco in Umsatz und Ergebnisbeitrag. 2025 wird schlecht.



Ab Dezember geht Dörrenberg in Kurzarbeit mit Verwaltung (30%) und Produktion (50%).



Kunden sind keine verloren gegangen? Hört sich gut an, aber woher weiß man das? Wenn ein Kunde nicht bestellt, hat er keinen Bedarf oder er bestellt woanders.



Nein, Gesco ist keine Mittelstandsperle mehr und mindestens Dörrenberg kein Hidden Champion.



Nach 22 Jahren guter Kenntnis beider Unternehmen und als Aktionär bin ich fassungslos, was äußere Umstände und das „Wirken Rumberg“ mit dieser Gruppe angerichtet haben. Und jetzt sind wir wieder beim Aufsichtsrat und den Entscheidungen zu Vorstand und Geschäftsführungen.



Wenn die Entscheidungen bei Dörrenberg Erfolg haben, liege ich komplett daneben. Oder es gibt in 18 Monaten eine neue Geschäftsführung.



Auf Entscheidungen eines Vorstandes Pfeffer kann diese Umstrukturierung noch nicht basieren. Vielleicht hätte der sich vor Umsetzung besser etwas Zeit genommen.