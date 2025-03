Microsofts neuer KI-Assistent soll die deutsche Industrie revolutionieren!

Microsoft zündet die nächste Stufe in der industriellen Automatisierung. Der US-Softwaregigant stellte auf der Hannover Messe seinen neuesten KI-gestützten Assistenten vor, der Produktionsprozesse effizienter, smarter und kostensparender machen soll. Experten sehen darin einen potenziellen Gamechanger.

Mit dem "Factory Operations Agent" bringt Microsoft eine hochentwickelte Künstliche Intelligenz auf den Markt, die in Echtzeit Fabrikprozesse analysieren, Fehlerquellen identifizieren und Maschinensteuerungen optimieren kann. Der Clou: Arbeiter und Manager können mit dem System in natürlicher Sprache kommunizieren, was den Umgang mit komplexen Daten erleichtert.

"Wir dürfen bei der Einführung der KI nicht zaudern, sonst fällt Deutschland im internationalen Wettbewerb zurück", warnte Agnes Heftberger, Geschäftsführerin von Microsoft Deutschland, zum Messeauftakt. Ihrer Ansicht nach sei Künstliche Intelligenz längst aus der Experimentierphase heraus und bereit für den großflächigen Einsatz in der Industrie.

Industrieunternehmen setzen zunehmend auf KI

Laut einer neuen Bitkom-Studie setzen bereits 42 Prozent der deutschen Industrieunternehmen KI in der Produktion ein – Tendenz steigend. Weitere 35 Prozent planen die Implementierung entsprechender Technologien. Insbesondere in Bereichen wie Maschinenüberwachung, Robotiksteuerung und Energieeffizienzoptimierung zeigt sich das Potenzial von KI.

Dennoch bleibt Skepsis bestehen. Während 82 Prozent der Unternehmen Künstliche Intelligenz als entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit ansehen, befürchten 46 Prozent, dass Deutschland den KI-Trend verschlafen könnte.

Tipp aus der Redaktion Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Milliarden-Investitionen: Microsofts KI-Strategie zahlt sich aus

Microsoft gehört neben Google, Meta und Amazon zu den führenden KI-Entwicklern weltweit. CEO Satya Nadella erkannte früh das Potenzial und investierte Milliarden in eine enge Kooperation mit OpenAI, dem Unternehmen hinter ChatGPT. Diese Strategie zahlt sich aus: Microsofts KI-Technologien finden zunehmend Einzug in Unternehmen verschiedenster Branchen.

Analysten sehen in den neuen Industrie-KI-Lösungen von Microsoft einen massiven Wachstumstreiber – nicht nur für den Konzern selbst, sondern auch für die deutsche Wirtschaft.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 345,2EUR auf Tradegate (31. März 2025, 08:37 Uhr) gehandelt.





Nvidia bringt’s nicht mehr! 3 Aktien für den nächsten KI-Trade Jetzt Report kostenlos herunterladen!