Cancom vorsichtig für 2025 - Kunden investieren verhalten

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Cancom blickt vorsichtig auf das noch junge Jahr. Nach einer schwachen wirtschaftlichen Entwicklung im privaten sowie im öffentlichen Sektor und einer damit verbundenen Kaufzurückhaltung der Kunden im vergangenen Jahr bringe auch 2025 "seine Herausforderungen mit", erklärte das Unternehmen am Montag in München bei der Vorlage endgültiger Geschäftszahlen für 2024. So erwartet Cancom für 2025 einen Umsatz von 1,7 bis 1,85 Milliarden Euro, nach einem Plus von rund 14 Prozent gut 1,7 Milliarden Euro im Vorjahr. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte bei 115 bis 130 Millionen Euro liegen. Hier hatte Cancom im vergangenen Jahr 113 Millionen Euro erzielt, was etwas weniger war als 2023. Analysten haben im Durchschnitt beim operativen Gewinn 2025 mit gut 127 Millionen Euro bereits eher das obere Ende der Zielspanne auf dem Zettel.

Cancom hatte bereits im Februar vorläufige Zahlen für 2024 vorgelegt, die nun bestätigt wurden. Seinen Aktionären will das Unternehmen eine unveränderte Dividende von 1,00 Euro je Aktie zahlen./nas/mis