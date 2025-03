DAX muss Stabilität aufgeben – Verkaufswelle rollt über den Globus

Stand der DAX am vergangenen Mittwoch noch über 23.000 Punkten, sieht es fast danach aus, als könnte der Index demnächst die 22.000er Marke testen. Der Risikoappetit der ersten Wochen des Jahres ist dahin. Anleger und Vermögensverwalter nehmen Chips vom Tisch, verkleinern Positionen und sehen von der Neuaufnahme großer Positionen ab. Die Neigung, Rücksetzer zu kaufen, ist so gut wie verschwunden.

Heute endet das erste Quartal, was noch einmal für zusätzliche Volatilität der Kurse sorgen könnte. Eine Zeit lang konnte sich der DAX gegen die Korrektur an der Wall Street stemmen. Doch so langsam aber sicher wird klar, dass wachsende Rezessionsrisiken in den USA auch ein Thema für Europa werden. Zudem dürfte eine zwar sehr wirtschaftsfreundliche CDU-geführte Regierung aber teilweise starke Zugeständnisse an ihren angedachten Koalitionspartner SPD machen. Ob am Ende so viel für Wachstum übrig bleiben wird, muss sich erst noch zeigen. Die Zwischentöne aus den Koalitionsverhandlungen dürften einige internationale Investoren abgeschreckt haben, die ohnehin wegen der deutlichen Zunahme der Rezessionsgefahren in den USA alarmiert sind.